Per i turisti con amici a 4 zampe che visitano Bergamo c'è Bau House, un asilo diurno per cani - BergamoNews

Sorisole. Si chiama “Bau House” e, come si può intuire dal nome, ha a che fare con i migliori amici dell’uomo.

Si tratta di un asilo diurno per cani, rivolto in particolar modo ai turisti che soggiornano in provincia di Bergamo. L’idea è venuta a Marella Genini, 34 anni, giovane imprenditrice a cui il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto ha finanziato il progetto, con un contributo pari a 30 mila euro, nell’ambito dell’Operazione 6.2.01 “Aiuti all’avviamento di giovane imprenditoria”.

La struttura si trova in via degli Assonica a Sorisole, in un’area verde di circa 5 mila metri quadri. Completamente recintata, circondata da campi e lontana dalle strade, è pensata per tutti coloro che viaggiano col proprio animale, ma non vogliono rinunciare a svolgere attività altrimenti difficili sul territorio, se non addirittura vietate in presenza degli amici a quattro zampe.

“Penso a visite a musei, escursioni in bici, ma anche feste, ricevimenti e matrimoni”, spiega Marella. Il contributo del GAL, rivolto a giovani under 40, mira ad ampliare un’attività avviata nel maggio 2019, durante la prima ondata Covid. E che, tra le altre cose, mette a disposizione i propri spazi ad educatori e addestratori cinofili per lezioni singole e di gruppo. Il finanziamento aiuterà la 34enne a rendere ancor più competitiva la sua impresa.

Come? Attraverso l’acquisto di un servizio taxi e l’assunzione di un collaboratore che si occupi del ritiro e della consegna degli animali presso alberghi, B&B e altre strutture ricettive del territorio. Un servizio strategico, perché molti turisti che arrivano in città non sono dotati di un mezzo proprio e hanno difficoltà a trasportare il loro animale, osserva Marella. Ma anche l’attivazione di una campagna pubblicitaria ad hoc e di nuovi servizi come la toelettatura.

Le prestazioni offerte da “Bau House” ai turisti contribuiranno a promuovere l’immagine del territorio di Bergamo e dei comuni limitrofi come area ‘pet friendly’, garantendo un servizio innovativo ai tanti proprietari di cani, che, sempre più spesso, non rinunciano a portarli in vacanza con loro. Innovazione, sostengo ai giovani imprenditori e promozione turistica locale sono temi centrali nella politica multidisciplinare di sviluppo del territorio e delle economie rurali dell’approccio LEADER dell’Unione Europea, promosso dal GAL dei Colli di Bergamo e del Canto sul territorio dei setti comuni che lo compongo (Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole, Ponteranica, Torre Boldone e Ranica).

Che cosa è il GAL

La sigla sta per Gruppo d’Azione Locale. Il Gal Colli di Bergamo e del Canto Alto è una società mista pubblico/privata finalizzata al sostegno del turismo rurale, agricoltura, foreste e biodiversità e la valorizzazione del territorio dei sette comuni che lo compongono (Almè, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Villa d’Almè) e della cultura locale, nell’ambito dell’approccio Leader dell’Unione Europea.

Fra i principali obiettivi dei GAL

sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali;

migliorare le capacità dei partenariati locali di sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;

promuovere la cooperazione tra territori;

integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale;

stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l’integrazione tra settori diversi.

