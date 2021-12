La bella e la bestia, Forrest Gump o Natale da chef? La tv del 29 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “La Bella e la Bestia”. Il film Disney La Bella e la Bestia è una rivisitazione in chiave live action dell’omonimo classico d’animazione, che riporta sul grande schermo per il pubblico contemporaneo gli amati personaggi di una delle più belle – storie d’amore mai raccontate. La Bella e la Bestia racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

RaiDue alle 21.20 proporrà “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia. Conduce Massimiliano Ossini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Vita di Pi”; su Canale5 alle 21.30 “Natale da chef”; su Italia1 alle 21.05 “Forrest Gump”; su La7 alle 21.15 “L’età dell’innocenza”; su Rai4 alle 21.20 “Mortal”; su La7D alle 21.30 “Sabrina”; su La5 alle 21.05 “Ruby Red II – Il segreto di zaffiro”; su Iris alle 20.55 “Il colore viola”;

Rai5 alle 21 trasmetterà “Il Sogno del Podio- Donatella Flick”. In questa puntata Milly Carlucci racconta l’avventura londinese dei primi 10 concorrenti, ciascuno con una sua storia, un suo stile, un suo modo di stare sul podio del direttore d’orchestra. Di questi, solo 5 passeranno in semifinale ma tutti hanno la possibilità straordinaria di dirigere la London Symphony…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

