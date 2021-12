Entratico, Cenate Sopra e Zandobbio senza banca da mesi: ora arriva il "bancomat evoluto" - BergamoNews

Il 2021 è stato segnato dalla chiusura dell’unica filiale bancaria presente a Entratico, ma nel 2022 arriverà uno sportello bancomat che potrà, almeno in parte, ridurre il disagio dei cittadini.

Il sindaco Andrea Epinati è particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto: “Dalla prossima primavera Entratico avrà il ‘bancomat evoluto’ di Banca Intesa. Si definisce ‘evoluto’ perché, oltre alle normali operazioni svolte dal comune bancomat, i cittadini vi potranno anche depositare assegni e contanti. Questa è una bella notizia per il nostro paese perché, pur avendo dovuto subire la chiusura della nostra unica filiale bancaria, torna però un servizio importante come quello fornito dal ‘bancomat evoluto’. Questo risultato positivo è il frutto di una lunga e non facile trattativa con i vertici di Banca Intesa”.

Dove verrà installato il nuovo bancomat? “In via Kennedy, vicino alla Statale 42. Si tratta di un edificio privato. La banca ha fatto la trattativa con i privati ed è stato trovato l’accordo. Quella è una zona interessante per il bancomat, perché è l’ingresso del paese; la gente di Entratico può arrivarci anche a piedi, mentre chi è in transito sulla Statale può fermarsi per eseguire prelievi o versamenti”.

La scorsa estate Entratico aveva perso la sua filiale di Ubi Banca, al pari dei vicini comuni di Cenate Sopra e Zandobbio (i quali, però, non avranno un loro sportello bancomat).

Le filiali di Ubi sono state infatti spartite nei primi mesi del 2021 tra la Bper (la Banca Popolare dell’Emilia Romagna) e l’Intesa San Paolo. Quest’ultima ha inglobato le filiali Ubi della Val Cavallina, ma ha deciso di chiuderne alcune, comprese quelle di Entratico, Cenate Sopra e Zandobbio. Ma non è finita qui.

Nella vicina cittadina termale di Trescore Balneario erano presenti fino a poco tempo fa una filiale di Ubi Banca e una di Intesa San Paolo. Adesso una delle due è stata chiusa. Di conseguenza, nel giro di pochi chilometri, di cinque filiali (tra Ubi e Intesa) ne è rimasta solo una, che è ovviamente “presa d’assalto” dai correntisti.

“Cosa possiamo fare? Niente. Ben venga il bancomat, ma alla fine questa filiale non riaprirà mai più – ci dice una signora di Entratico, residente nel centro storico del paese – I più danneggiati sono gli anziani, che sono nel panico!”. Addirittura? “Certo! Le porto l’esempio di mia mamma, che ha più di 80 anni. Fino a pochi mesi fa lei andava tranquillamente nella nostra banca, ritirava i suoi soldi, faceva i suoi pagamenti, senza nessun problema. Ma adesso è veramente nel panico, non sto esagerando. Lei non ha la patente, io lavoro tutto il giorno fuori paese, quindi per andare in banca a Trescore dovrebbe prendere il taxi. E già questo per lei è un po’ un problema. Prima di fare questo deve però telefonare in banca per chiedere un appuntamento. Poi, una volta che arriva all’Intesa di Trescore, deve aspettare, perché adesso che hanno chiuso tutte queste filiali è logico che il lavoro sia aumentato di tanto per l’unica che è rimasta aperta. Poi dovrebbe riprendere il taxi e tornare a casa. Mia mamma mi ha detto che anche le sue amiche, tutte persone più o meno della sua età, sono in fastidio. Prima, quando c’era la nostra banca, non avevano problemi, ma adesso… E poi, a mia mamma è stato detto di scaricare la App per il conto on-line… a una donna di quell’età! Non sa neanche usare il bancomat…”.

Ma chi lo sa usare tra pochi mesi potrà usufruire di quello, nuovo di zecca, di Entratico.

