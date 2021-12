Seriate, una cella di sicurezza per la Polizia locale. Cinque arresti e 57 denunce nel 2021, tante per spaccio - BergamoNews

Seriate. La Polizia locale di Seriate si è dotata di una cella di sicurezza. Terminati da pochi giorni i lavori per la realizzazione di una stanza di sicurezza, necessaria per trattenere per brevi periodi le persone in stato di arresto a seguito dell’attività di polizia giudiziaria.

“La cella di sicurezza è uno strumento necessario per la semplificazione e l’efficienza generale dell’azione della nostra Polizia locale, in particolare per quanto concerne l’attività di polizia giudiziaria – dichiara il comandante Simone Comi -. La polizia locale è chiamata a interventi di polizia giudiziaria di iniziativa e in supporto alle forze dell’ordine, che a volte determinano arresti o fermi, in particolare nel campo del contrasto allo spaccio o all’immigrazione clandestina. La presenza di una cella di sicurezza ci consentirà di operare nell’ambito della polizia giudiziaria senza necessariamente gravare, per gli interventi più delicati, sulle forze di polizia statali”.

Il personale della Polizia Locale attualmente è composto da 16 operatori, a cui l’anno prossimo se ne aggiungeranno altri 2. Le attività svolte sono di polizia stradale, amministrativa (edilizia, commerciale, ambientale), di supporto nell’ambito della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in particolare nell’ambito dell’’immigrazione clandestina e nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che comportano talvolta la necessità di trattenere per brevi periodi persone in stato di arresto, in attesa che vengano svolte le procedure giudiziarie previste. È stato quindi necessario realizzare un luogo idoneo e sicuro come la cella di sicurezza. I lavori, del costo complessivo di 27 mila euro, hanno riguardato la modifica e l’accorpamento di due locali al pianoterra, un tempo adibiti a magazzino e bagno. La cella di sicurezza è stata realizzata tenendo conto di alcuni accorgimenti volti a evitare evasioni ed episodi di autolesionismo

Le attività di polizia giudiziaria svolte durante il 2021 sono le seguenti:

– sanzione amministrative verso 2 persone colte in possesso di stupefacenti come assuntori, successivamente segnalati al prefetto;

– 3 persone tratte in arresto in flagranza, con rito per direttissima, convalidate dall’applicazione di misure cautelari. Due di questi arresti riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti;

– 2 arresti, per l’esecuzione di misure cautelari verso soggetti ricercati, fatti in collaborazione con i Carabinieri;

– 57 denuncie in stato di libertà, di cui 14 inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

– 14 richieste di espulsione per immigrazione clandestina;

– 4 espulsioni amministrative dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo;

– 44 attività di indagine di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura o dalle altre forze dell’ordine;

– 562 notifiche di atti delegati dall’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!