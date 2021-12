Seriate, nuova sede per il punto tampone: al centro sportivo di via Roma - BergamoNews

Seriate. Asst Bergamo Est comunica che da mercoledì 29 dicembre la nuova sede per il punto tampone è a Seriate Sport Lab, in corso Roma 1.

L’aumento considerevole, nelle ultime settimane, del numero di tamponi da effettuare, ha reso necessario individuare una nuova sede più ampia e un numero maggiore di operatori da dedicare al servizio.

“Contestualmente garantiamo – si legge in una nota dell’Asst Bergamo Est – la somministrazione quotidiana di quasi 4mila vaccini anti Covid-19 nei nostri centri vaccinali e l’attivazione del reparto Covid, necessario a prenderci cura dei casi più gravi. Non abbassiamo la guardia, perché la battaglia non è ancora vinta”.

Per i dettagli sui punti tamponi vi invitiamo a consultare la pagina di Asst Bergamo Est.

