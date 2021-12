"Per ore in coda al freddo e sotto la pioggia per i tamponi scolastici" - BergamoNews

"In coda sotto la pioggia dalle 14.30, bimbi con febbre e infreddoliti. Organizzazione vergognosa": è con queste parole che una cittadina bergamasca si rivolge al sindaco di Bergamo Giorgio Gori e all'Ats di Bergamo, per lamentare le condizioni alle quali lei e decine di altre persone sono state costrette ad attendere il proprio turno per effettuare un tampone della linea scuola al presidio Matteo Rota di via Garibaldi.

La sua protesta è stata postata su Twitter, ma sui social nella giornata di lunedì le segnalazioni di questo tipo si sono moltiplicate.

@giorgio_gori @ATS_BERGAMO in coda sotto la pioggia dalle 14.30 , bimbi con febbre e infreddoliti. Organizzazione vergognosa pic.twitter.com/TA8aC7sbk7 — Paola Salvetti (@paolasalvetti) December 27, 2021

"Assembramento sotto la pioggia, 2 anni di pandemia non hanno insegnato niente. Una vergogna", lamenta un altro utente che ci invia queste foto di qualche ora prima:

Non è andata meglio nemmeno a chi si è rivolto al centro tamponi drive-through di Dalmine, nel piazzale delle piscine: anche qui la situazione è stata pesante, con code di oltre un chilometro arrivate fino all'Antenna di fronte al palazzo comunale, occupando tutto viale Locatelli.

