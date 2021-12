Nuovo record di contagi in Lombardia, Fontana: "Al limite tra zona bianca e gialla" - BergamoNews

“Siamo ai limiti tra la zona bianca e la zona gialla. Abbiamo superato alcuni parametri della zona bianca, ma siamo in una situazione di non particolare gravità”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla trasmissione ‘Zapping’ su Radio Uno Rai.

“Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione di tensione – ha aggiunto -. Le percentuali dei ricoverati in ospedale sono superiori nei non vaccinati. In Lombardia abbiamo il 10% di non vaccinati, ma i non vaccinati ricoverati in ospedale sono il 55%. Questo spiega, giustifica e chiarisce come la vaccinazione sia fondamentale”.

Martedì 28 dicembre contagi in Lombardia superano i 28mila casi (28.795) e segnano un nuovo record da inizio pandemia. Oltre la soglia dei duemila casi le province di Monza (3.084), Brescia (2.238), Varese (2.062) e anche Bergamo (2.024). A Milano si registrano invece 12.235 positivi.

