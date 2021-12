Meraviglie, Sissi o La famiglia Addams? La tv del 28 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 28 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Meraviglie”. Alberto Angela in un nuovo viaggio, alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, la prima puntata prende il via dalle isole Flegree. Dopo Procida, capitale della cultura per il 2022, le tappe successive saranno il castello aragonese di Ischia e l’incredibile Piscina Mirabilis. Il viaggio prosegue nella città di Lucca. Dal giardino pensile della Torre Guinigi, al Duomo, all’antico anfiteatro fino alle mura rimaste intatte. Infine saremo al nord, in Valle d’Aosta: il Gran Paradiso con le sue vette incontaminate, il Castello di Fenis con la sua atmosfera fiabesca e il ponte romano d’Ael, immagine viva di un glorioso passato.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la serie “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre.

L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Su Italia1 alle 21.25 “Le Iene presentano Il giallo di Ponza”.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si è ritagliato addosso mettendo in campo la sua capacità di rileggere la società, il costume e l’attualità con ironia…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La famiglia Addams”; su Rete4 alle 21.20 “The Bourne supremacy”; su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”; su Rai4 alle 21.20 “Unbreakable – Il Predestinato”; su Rai5 alle 21.15 “Sette minuti dopo la mezzanotte”; su Iris alle 20.55 “I pionieri dell’Alaska”; e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart: Casino totale”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

