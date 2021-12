Le storie di chi lavora: le pagine di un anno di economia si concentrano sulle persone - BergamoNews

Bergamo. C’è un’economia che si concentra sui numeri, sui dati e sui grafici. E poi c’è l’economia che guarda alle persone, alle loro storie, al loro intuito e alla loro volontà.

Il 2021 si chiude con grandi conferme della ripresa economica, anche se nelle ultime settimane non mancano perplessità sul futuro di fronte alla nuova ondata di contagi di Omicron, la variante del Covid 19. La ripresa, un rimbalzo italiano e di cui Bergamo è una delle protagoniste dell’export, c’è stato. È fuori dubbio. Così come la grande ripresa dell’edilizia è uno dei capitoli da scrivere nel bilancio di fine anno.

Infine c’è una classifica degli articoli più letti, quelli più condivisi e che hanno colpito di più i lettori di Bergamonews. È interessante osservare come a colpire siano le storie di giovani imprenditori che hanno battuto strade nuove, l’attenzione verso i rapporti di lavoro che cambiano, le casse integrazioni, i licenziamenti, le nuove frontiere di Amazon. Per tutti questi articoli resta una regola basilare: la persona che lavora.

Come la penuria di camerieri e cuochi, anche se dopo il lockdown i ristoranti hanno aperto, molti professionisti del settore hanno fatto altre scelte lavorative. Bergamonews fa il punto della situazione: i clienti sono tornati ai tavoli. E insieme a loro i pranzi, gli aperitivi e le cene. Quel che preoccupa, ora, è la mancanza di personale: cuochi e camerieri. A Bergamo come nel resto d’Italia.

Ha aperto ufficialmente sabato 1 maggio DaV Mare, il ristorante della famiglia Cerea all’interno dello Splendido Mare al Belmond Hotel di Portofino. Una nuova location esclusiva che sarà gestita da Enrico e Roberto Cerea, insieme a Paolo Rota, entrato a far parte della famiglia di Da Vittorio nel 1990 a 24 anni, e Roberto Villa da oltre vent’anni executive chef dello Splendido Mare.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Italia torna ad essere protagonista della limited edition di Nutella “Ti Amo Italia” prevista per l’autunno, con una grande novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

Un fine anno col botto per l’amministrazione di Clusone e due grossi progetti che stanno venendo avanti: “È partito un grosso cantiere in Collina Verde – spiega il sindaco Massimo Morstabilini – verrà creata una struttura ricettiva con un hotel 4 stelle superior o 5 stelle”.

È la prima struttura di questo livello dell’intera zona.

Attivato nel 2019 in concomitanza con lo sviluppo di diverse iniziative per celebrare i 40 anni di attività di Sangalli SPA, e poi confermato nel 2020, anche per il 2021 si rinnova il progetto “Bonus Bebè”: ogni nuova nascita nell’anno in corso sarà festeggiata con 1000 euro in buoni spesa rilasciati al dipendente neo–genitore, come segno della vicinanza dell’azienda che opera nella realizzazione di lavori stradali, urbanizzazioni, infrastrutture e nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, in un momento importante per la famiglia.

“Mollo tutto e mi trasferisco in un posto lontano, magari vicino al mare”: quante volte lo abbiamo pensato? A volte basta un po’ di coraggio, altre ancora bisogna cogliere al volo un’opportunità lavorativa che ti spalanca le porte di una nuova vita. Ed è esattamente ciò che hanno fatto nel 2018 Antonio Cometti, 35enne di Sorisole, e la moglie Sheila Caccia, 36 anni e originaria di Cazzano Sant’Andrea, quando alla loro porta ha bussato il Gruppo Inditex, colosso spagnolo della moda.

O come la storia di Pietro Trapletti, amministratore delegato di Balsamo Srl, che rileva l’azienda di autonoleggio con conducente dal padre e la trasforma in una multinazionale della mobilità ad alto valore aggiunto.

“Come Associazione siamo esterrefatti dei proclami trionfalistici per il nuovo insediamento logistico di Amazon nella Bassa. Ce li saremmo aspettati dal rappresentante della multinazionale ma non dal sindaco di Cividate al Piano, che dovrebbe essere più cauto nell’annunciare i vantaggi di questo nuovo polo logistico targato Amazon”. Sono parole che esprimono amarezza e preoccupazione quelle di Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, nel commentare l’apertura di un nuovo centro di distribuzione di Amazon a Cividate al Piano (il secondo nella Bassa bergamasca dopo quello di Casirate).

Preoccupa anche la situazione dei lavoratori della Albini. Continua la crisi produttiva che come tutto il settore tessile e moda continua a registrare un numero di ordini molto inferiore agli anni precedenti, tanto che l’azienda ha annunciato la richiesta di cassa integrazione straordinaria per tutti i 454 dipendenti (quadri, impiegati e operai) del sito di Albino.

Almeno il 70% dei lavoratori dei 15 Disney Store che chiuderanno i battenti tra un mese passerà alle dipendenze della D-Retail S.r.l, società interamente controllata dal Gruppo Percassi. L’intesa tra il gruppo statunitense e quello italiano, che fa capo ad Antonio Percassi e opera nel Retail commerciale, anche in formula franchising, con 125 negozi in Italia e punti vendita in Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, è stata siglata al Ministero del Lavoro dalla direzione aziendale e dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.

leggi anche L'intesa Gruppo Percassi in soccorso ai lavoratori dei Disney Store: ne assumerà almeno il 70% KIKO Milano annuncia che il 31 dicembre Cristina Scocchia lascerà il ruolo di amministratore delegato della società per intraprendere una nuova sfida professionale (sarà ad di Illycaffè) .Arrivata in KIKO nel Luglio 2017, Scocchia ha guidato l’azienda in un importante piano di rilancio che, grazie a forti investimenti in innovazione, espansione in mercati ad alta attrattività quali Medio Oriente ed Asia, sviluppo del franchising e trasformazione digitale dell’azienda, ha portato la società ad un Ebitda 2019 in raddoppio a 58Ml e fatturato di oltre 600. leggi anche Il 31 dicembre Kiko: Cristina Scocchia lascia il ruolo di amministratore delegato La Filcams Cgil Bergamo, la categoria sindacale che tutela i lavoratori del settore del commercio, interviene in queste ore nel dibattito nazionale sulle aperture dei centri commerciali e dei supermercati durante i giorni festivi. Sul territorio provinciale, infatti, sono diversi i punti vendita di grandi catene che hanno annunciato di restare aperti a Natale o il 26 dicembre. È il caso, ad esempio, di Iperal di Scanzorosciate, Treviolo, Carvico, Caravaggio e Presezzo (aperti a Natale e il 26), Eurospin di Bergamo (aperto a Natale), Iper di Seriate (aperto il 26 dicembre), più alcuni punti vendita Conad (il mattino del 25 dicembre-non tutti). leggi anche L’intervento della cgil Centri commerciali aperti durante le feste: “È davvero questa la società che vogliamo?”

