Gigante di Lienz, Goggia mette fieno in cascina: 12^ nella prova vinta da Tessa Worley - BergamoNews

La Coppa del Mondo di sci alpino ha dovuto nuovamente fare i conti con il Coronavirus.

Dopo aver colpito Lara-Gut Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger, il temuto virus ha intercettato anche la leader del Circo Bianco Mikaela Shiffrin, costretta a saltare gli ultimi appuntamenti del 2021.

L’assenza della statunitense ha quindi aperto nuove prospettive in vista dello slalom gigante di Lienz che ha visto trionfare Tessa Worley, tornata al successo a quasi un anno di distanza.

Dopo aver sfiorato per due volte il podio a Courchevel, la campionessa francese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno dominando sin dall’inizio la prova svoltasi sulle nevi del Tirolo.

Nonostante alcune difficoltà nel tratto centrale, la 32enne di Albertville ha dettato la propria legge sin dalla prima manche resistendo all’aggressività imposta dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Radgnick Mowinckel.

La fuoriclasse transalpina ha saputo far sfogare la propria forza anche nella seconda frazione di gara resistendo al rientro di Petra Vhlova e precedendo così di tre decimi la slovacca e di trentotto centesimi Hector.

E’ sfuggito soltanto per un soffio invece il quarantaseiesimo podio in carriera per Federica Brignone la quale si è dovuta accontentare del quarto posto conclusivo dopo aver firmato il miglior tempo nella manche decisiva.

Gara a due facce per la 31enne di La Salle la quale ha faticato parecchio nel corso della discesa inaugurale commettendo una piccola défaillance nella sezione superiore che le ha impedito di trovare il giusto ritmo e concludere fra le prime dieci la prima parte della kermesse.

La voglia di migliorarsi ha spinto la portacolori dei Carabinieri ad uscire dal cancelletto con la giusta motivazione e a sciare al meglio in particolare nel settore centrale della pista, un aspetto che le ha permesso di tagliare il traguardo con sessantaquattro centesimi da Worley.

La doppia uscita di Courchevel sembra aver restituito i giusti stimoli a Sofia Goggia che ha chiuso al dodicesimo posto, guadagnando così terreno su Shiffrin nella corsa alla sfera di cristallo.

Chiamata a stringere i denti su un tracciato non particolarmente amato, la 29enne orobica ha fatto passi in avanti rispetto agli ultimi appuntamenti abbinando la propria potenza all’attenzione che è necessario porre fra le porte larghe.

Questi elementi non sono emersi nel corso della discesa inaugurale durante la quale la campionessa olimpica non è riuscita a trovare il giusto equilibrio complice un approccio troppo guardingo.

Scattata con il ventiduesimo parziale, la campionessa olimpica ha cambiato completamente l’atteggiamento nella seconda manche prendendosi alcuni rischi in alto, mostrando al tempo stesso tutte le proprie doti che le hanno consentito di recuperare dieci posizioni.

Niente gigante infine per Ilaria Ghisalberti che ha dovuto osservare le proprie connazionali dall’albergo complice il contatto prolungato con una persona positiva al Covid-19.

Seppur risultata negativa al tampone PCR, la 21enne di Zogno ha dovuto osservare un periodo di isolamento precauzionale in attesa di ulteriori accertamenti.

L’arrivo del nuovo anno consentirà ora a Sofia Goggia di recuperare energia e ripresentarsi nelle migliori delle condizioni il prossimo 9 gennaio a Maribor dove andrà in scena il quinto gigante stagionale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!