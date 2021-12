Covid, dati in forte aumento su base settimanale: ma decessi e ricoveri vanno molto meglio di un anno fa - BergamoNews

I numeri della settimana 21 / 27 dicembre

A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 272.740, in forte aumento (+63,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 167.149). Media giornaliera 38.963 (da 23.878).

In due giorni si è sforato il muro dei 50mila contagi giornalieri, soglia record di casi registrati a livello nazionale dall’inizio della pandemia ad oggi.

Salgono di molto, di conseguenza, tutti gli altri indici:

– Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 6,32% (da 3,91%).

– Rapporto positivi/casi testati 32,10% (da 22,5%).

– Curva dei contagi: da 0,45 a 0,71.

Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 12,6% (dal 9,9% di una settimana fa, con una variazione del +27,3%).

I ricoveri ordinari sono 9.723 (erano 8.101 venerdì scorso), e quelli in terapia intensiva sono 1.126 (erano 987 sette giorni fa). Il rialzo è del 20% nel primo caso e del 14% nel secondo.

Continua crescere l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva: rispettivamente al 12,4% e al 15,5%. Ciò comporta il superamento della soglia critica in molte regioni.

Sempre da martedì a lunedì, i decessi sono stati 975, con una crescita piuttosto sostenuta, considerato che la scorsa settimana scorso ne contavamo 849. La variazione percentuale, in questo caso, è del +14,8%.

Cresce di nuovo il numero dei tamponi totali:4.993.165 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 4.399.904), nonostante le festività natalizie.

Il valore di Rt nazionale è sempre intorno all’ 1,25. Incrementa notevolmente l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 260 a 430.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, risulta più che raddoppiato in Lombardia il numero dei nuovi casi, che passa da 33.581 a 74.826, con un incremento del 123%. Cresce del 20,6% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 1.539 gli attuali (erano 1.257); in aumento anche quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 163 a 187.

Cresce, rispetto alla settimana scorsa, il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 71 a 94.

Sale l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 10,7% e al 12,4% e quello relativo ai Reparti Covid, dal 12,3% al 14,7%. Con queste percentuali la zona gialla è ormai prossima, nonostante un ulteriore aumento dei posti letto disponibili.

Stabile il numero dei decessi: da 177 a 176. Crescono di circa l’80% sia il numero degli attualmente positivi, ora 123.880 (69.824 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 122.504 (erano 68.404).

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 337 a 750, come l’indice medio settimanale di positività che passa dal 3,62% all’8%.

In provincia di Bergamo aumenta moltissimo il numero dei nuovi casi: si registra addirittura un +155 %; i positivi sono stati infatti 4.904 rispetto ai 1.923 del periodo precedente.

I pazienti ricoverati in Area Medica sono 53; quelli in Terapia Intensiva 13. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale è di 100 (erano 77).

Nel periodo osservato si sono registrati 8 decessi. Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 175 a 446.

Eppure le cose vanno meglio di un anno fa

È inevitabile confrontare questo periodo natalizio con quello dell’anno scorso. E per quanto la coincidenza con la nuova impennata di contagi non sia tra le più fortunate, possiamo dire che oggi le cose vanno meglio. Vediamo il perché.

A livello nazionale, il periodo 22-28 dicembre del 2020 aveva registrato 92.822 nuovi casi (ora 272.740).

In quella settimana si registravano 3.149 decessi, ora 850 e i ricoveri in Terapia Intensiva erano 2565 rispetto ai 975 attuali.

In quella settimana avevamo raggiunto e superato i due milioni di casi totali: 2.056.277, mentre ora sono 5.678.112

Di questi 1.394.011 erano i guariti, (ora 5.003.855); 575.221 gli attualmente positivi (537.504.) 72.370 erano i morti registrati dall’inizio pandemia; un numero più alto di quello di quest’anno, 64.383, per un totale ad oggi di 136.753.

E 548.724 erano le persone attualmente in isolamento domiciliare (ora 526.655) mentre i ricoverati erano 23.932 (vs. 9.723).

In sintesi: oggi abbiamo contagi molto più elevati rispetto allo stesso periodo, anche a causa della maggiore diffusività della variante Delta prima e della Omicron ora, ma meno decessi, quasi un terzo dei ricoveri in area covid e meno della metà in terapia intensiva. E questo nonostante l’assenza di misure ristrettive (un anno fa gran parte dell’Italia era stata in rosso durante l’autunno, e ci tornava tutto il paese durante le feste).

Sono quindi i vaccini che stanno rendendo questa ondata meno grave delle precedenti. Un anno fa forse avremmo immaginato che la loro protezione sarebbe durata di più, d’altronde la stessa Pfizer ipotizzava almeno un anno di copertura. Le varianti hanno cambiato questo scenario, ma per quanto la copertura dall’infezione decada dopo 4-5 mesi, rendendo necessario un richiamo, abbiamo dai numeri la conferma che la protezione nei confronti della malattia grave è più solida.

La campagna vaccinale

Il 78,07% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 3,21% è in attesa di seconda dose. Il 29,81% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’81,28% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 83,52% mentre l’80,23% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 89,18% mentre l’85,66% ò vaccinato.

Effetto Omicron

L’impennata di questi giorni non stupisce, perché è quello che sta succedendo in tutti i paesi dove la variante Omicron ha preso il sopravvento, in particolare il Regno Unito che nei giorni scorsi ha aggiornato la sua punta massima di infezioni giornaliere con circa 120mila casi. E prima ancora il Sudafrica, che dopo una crescita record ora è in fase calante. In Italia la presenza della Omicron è stimata al 40%, ma visto che i tamponi esaminati si riferiscono a infezioni avvenute alcuni giorni prima del test è facile immaginare che, con un tasso di raddoppio di due giorni, oggi la variante sia già dominante anche in Italia. Entro fine anno lo sarà di sicuro, e possiamo ipotizzare un possibile picco per metà gennaio. Le nuove misure, sulla necessità delle quali insistiamo da tempo e quindi purtroppo tardive rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile, avranno effetto solo nel giro di due settimane. Vedremo quindi salire ancora i nuovi casi e, di conseguenza, ricoveri e decessi.

Approvato il vaccino di Novavax

Le prime dosi di Novavax, il vaccino “tradizionale” a base proteica, dovrebbero arrivare in Italia già a gennaio e saranno riservate a chi non si è ancora vaccinato. Dopo il via libera dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, lo ha autorizzato come vaccino per le somministrazioni delle prime dosi e dunque non per i richiami

Pillole anti-Covid già in Italia

“La Struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50 mila cicli di trattamento e 200 mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio–marzo 2022”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista al Messaggero.

