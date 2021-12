Bergamo, alta concentrazione di PM10: scattano le limitazioni di 1° livello previste da Regione Lombardia - BergamoNews

Bergamo. Scattano le limitazioni di primo livello in città e in Lombardia, in considerazione delle concentrazioni elevate di polveri sottili (PM10) riscontrate nei giorni scorsi: dal giorno martedì 28/12/2021 sono attive le misure previste da Regione Lombardia.

Le limitazioni temporanee si applicano anche ai veicoli Euro 4 Diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione.

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

si osservano n. 2 giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei n. 4 giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle Misure Temporanee Omogenee per la limitazione del traffico veicolare terranno in considerazione eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell’aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell’esito della valutazione con apposito comunicato da parte di Regione Lombardia.

Le procedure di “Rientro al Livello Verde” prevedono che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente.

Attraverso l’applicativo web di Regione Lombardia https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate, dati sulla qualità dell’aria, Comuni coinvolti e provvedimenti.

