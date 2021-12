Solidarietà, coraggio, speranza: un anno di Buone notizie - BergamoNews

Mai come in questi due anni difficili abbiamo imparato a dare un peso ai piccoli gesti e alle buone notizie: subissati da dati e numeri di una pandemia che pare non volerne sapere di allentare la presa, siamo andati quasi alla caccia disperata di un segnale di speranza.

Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune delle “buone notizie” che abbiamo pubblicato quest’anno, perchè sono quelle che amiamo raccontare e perchè crediamo profondamente nella loro forza.

Sono storie di solidarietà, di attenzione per il prossimo, di successi, di altruismo, di coraggio, di ostacoli superati anche quando si pensava fossero insormontabili.

Di seguito, mese per mese, una piccola selezione: basta cliccare sul titolo per accedere all’articolo. E allora buona lettura.

GENNAIO

La Caritas e i bergamaschi: “Cinque milioni di aiuti nell’anno più difficile”

Bergamo, solidarietà senza fine: donati un ecografo alle Usca e 5 respiratori per le Rsa

FEBBRAIO

Esce per il pasto del Comune e non riesce a tornare a casa: anziana aiutata dalla Polizia

MARZO

Mattarella premia due giovani bergamasche: nel lockdown l’aiuto ai compagni e a un ragazzo disabile

Il Vava e i due Facchinetti insieme nella raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza

APRILE

A 17 anni ha iniziato a gestire l’attività del papà morto: ora con lui viaggiano Rolling Stones e U2

MAGGIO

Due giovani bergamaschi rivoluzionano l’edilizia: le imprese ora trovano online i fornitori

GIUGNO

“Forza”, “Non sei solo”, “Coraggio”: il cuore di Bergamo in aiuto all’anziano Vittorio

Cazzano, salvarono una coppia da un’auto in fiamme: medaglia al Valor Civile

LUGLIO

L’anno scorso volontario all’ospedale da campo: ora l’inviato delle Iene si tatua “Mola Mia” sul polso

“L’ho provato sulla mia pelle: mangiar bene aiuta a guarire, anche dal tumore”

Le fitte al cuore e la scoperta di un’embolia: “Grazie ai medici che mi han salvato a 25 anni”

Al Carroponte niente clienti per un giorno: ristorante riservato agli ospiti della Bonomelli

AGOSTO

Bagnatica, le voci amiche dell’emergenza Covid ora sostengono i più soli e fragili

SETTEMBRE

Cade in stazione e batte la testa, due carabinieri lo salvano col massaggio cardiaco

Dal barcone al marciapiedi fino al lavoro fisso: Mike rinasce grazie a due imprenditori bergamaschi

Inserire poveri ed emarginati nel mondo del lavoro: il progetto concreto di Caritas e Confindustria

OTTOBRE

Dopo il reportage di BgNews, via la sporcizia alle Aler di via Moroni

Il poliziotto guarito dopo l’incidente: “Una carrozzina per dire grazie ai miei Angeli”

NOVEMBRE

Picolet, capi di seconda mano per bimbi: il “riciclo” di qualità che fa bene all’ambiente e al sociale

Candele profumate, un regalo solidale per curare la tetraparesi del piccolo Denis

Salvò ragazza dall’annegamento: premio ministeriale per il vigile del fuoco bergamasco

DICEMBRE

La storia vera di Letizia Milesi: “Per chi ha bisogno di speranza nei periodi più difficili”

Chef di Leffe entra nella prestigiosa guida svizzera Gault Millau: “Tanta Bergamo nella mia cucina”

Gianmarco, 24 anni, da Bergamo alle baraccopoli di Nairobi “tra bimbi poverissimi che sniffano colla”

La giardiniera che regala bulbi di iris ai Comuni in memoria della sorella Paola, vittima di omicidio

Foresta di 14mila alberi in Kenya per i 60 anni di Brembo, Cristina Bombassei: “Il nostro impegno per la sostenibilità”

Francesca, campionessa italiana: “Anche grazie alla moto ho superato un tumore alla tiroide”

