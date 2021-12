Curno, norme anti-contagio non rispettate: discoteca chiusa di nuovo - BergamoNews

Curno. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Curno hanno effettuato un controllo all’interno di un locale da ballo, il Casa Loca, già chiuso nel mese di ottobre per aver, in quella circostanza, impiegato lavoratori in nero.

Nel corso del nuovo controllo, a non essere rispettate, questa volta, sono state le normative anti covid. I Carabinieri hanno constatato un considerevole assembramento all’interno del locale, in violazione del nuovo decreto che dispone il divieto di attività di spettacoli danzanti.

Ad aggravare la situazione interviene il fatto che il locale non era in possesso nemmeno della prevista licenza per tali tipi di spettacoli.

Per quanto accertato, i militari hanno elevato una contravvenzione di 400 euro e hanno notificato al titolare la nuova sospensione dell’attività per cinque giorni.

