Con 18 storie vere Elisa Sgubin racconta il Covid nel mondo. E Bergamo l’aiuta - BergamoNews

Diciotto persone di diciotto nazioni diverse, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia al Brasile, dalla Spagna ad Hong Kong, dalla Francia alla Nigeria, dalla Tunisia alla Scozia. Senza dimenticare l’Italia. Un mappamondo di storie, di vite, di esistenze stravolte dal Covid 19 che si affacciano su uno schermo, come se fosse un balcone, e parlano nella Babele del mondo sotto scacco della paura del virus che uccide.

Elisa Sgubin, italiana residente a Londra dove lavora da anni ha deciso nell’aprile 2020 di mettere nero su bianco quelle storie. Come tanti tasselli di un mosaico, come frammenti di una sfera andata in frantumi riflettevano nuove visioni del mondo. Così è nato “Alla fermata”, un’opera edita da Bergamo & Sport.

“Tra dicembre e gennaio ho avuto il sentore che in Asia qualcosa non stesse funzionando – racconta Sgubin –. Quando il Covid è arrivato in Italia ho seguito l’evoluzione e mi sono detta che fosse una situazione epocale, da annotare per i posteri, un evento di cui tenere traccia. Insomma, volevo documentare quanto stava succedendo. Non sapevo che sarebbe poi diventato un libro, ho semplicemente deciso di contattare diverse persone per documentare, durante il mese di aprile, quanto stesse accadendo. Lavorando anche a tempo pieno, l’intenzione di parlare con una persona al giorno è presto tramontata, ma ho comunque cercato di organizzare un calendario approssimativo, tenendo anche conto dell’amico con cui andavo a parlare e della parte del mondo in cui era”.

Il volume non racconta solamente l’esperienza del Covid, cerca di indagare che cosa ha lasciato a loro. “Nella vita sono sempre super positiva, però penso che il Covid sia soltanto l’inizio di qualcosa, di un cambiamento, di una trasformazione. Segna un’epoca. Credo ci sarà sicuramente una ripercussione sulla prospettiva di vita di milioni di persone, almeno a livello psicologico. Sono problemi che probabilmente vedremo tra diversi anni, non subito, ma se per ora siamo spaventati dall’impatto economico, credo dovremmo prepararci presto anche ad altre problematiche”.

Dal racconto all’indagine fino al presentimento che “per uscire da questa situazione le carte vincenti sono la cooperazione e l’aiuto reciproco. Ci vuole coesione e non farsi condizionare dalle ristrettezze del momento. Il mio lavoro cerca il più possibile di dare una visione globale a questo evento raccogliendo esempi positivi per non farsi scoraggiare. L’umanità ha agito in modo tardivo, c’è stata poca solidarietà internazionale ed è per questo che la collaborazione reciproca è importante, tra persone, vicendevolmente, sentirsi bene facendo del bene”.

“Vivo a Londra da 15 anni – afferma l’autrice – per ironia della sorte nel 2020 me ne sarei voluta andare via, il Covid ovviamente me lo ha impedito. Sono arrivata volendo starci tre mesi, ci sono rimasta tantissimo tempo. È stato un periodo della mia vita importante, sono rimasta e ho deciso di osservare che cosa stesse succedendo, quindici anni fa come oggi, in un momento storico, unico e irripetibile. Sono una persona di mare, preferisco il villaggio alla città ma la multietnicità mi attrae, e nonostante fossi stufa di una Londra eccessivamente frenetica e troppo veloce, ho provato a rendermi utile. Il libro non ha un intento di guadagno, non c’è business, l’ho visto come un dovere storico. Nasce con l’intento di dare un servizio, un fine sociale senza alcun ritorno monetario, per questo il ricavato andrà a progetti rivolti all’educazione giovanile, probabilmente una o più borse di studio che verranno presentate in seguito, questa è l’idea principale, sicuramente si rivolgerà a ragazzi tra i 13 e i 20 anni”.

Il titolo del libro è stato suggerito da Matteo Bonfanti, direttore di Bergamo & Sport. “Ritengo che questo titolo sia appropriatissimo perché ha un doppio significato: “Alla fermata” è il posto dove ci si ferma un attimo a riflettere aspettando l’autobus, ma “Alla fermata” è anche una delle tante tappe che si fanno nel mio libro, diciotto racconti che sono anche un’indagine su quanto accaduto negli svariati angoli del mondo. La pandemia ci ha lasciato, tra gli altri, due insegnamenti importanti: adattamento e cambiamento. Vince chi si adatta e l’uomo deve farlo con reciprocità se vuole sopravvivere”.

Il volume edito da Bergamo & Sport è stato sostenuto anche da Roberto Paratico, ceo di Flow Meter Spa di Levate.

