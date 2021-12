Cenerentola, Dante o Sapore di Natale? La tv del 27 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Cenerentola”. Dopo la morte della madre, suo padre si risposa e Cenerentola, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente, anche il padre muore e Cenerentola si ritrova alla mercé delle tre donne gelose e malvage che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci. Nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”. Dopo L’incontro con un affascinante straniero nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale, Cenerentola sente di aver incontrato la sua anima gemella…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il documentario “Dante”. A chiusura delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, un viaggio avvincente nel racconto che Dante ha fatto nella sua Commedia dei personaggi più potenti del Medioevo che hanno determinato il destino dell’Italia…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole”. Un ritratto inedito di Susanna Tamaro, scrittrice adorata dal pubblico sin dal romanzo Va’ dove ti porta il cuore. Un racconto senza filtri dell’infanzia, delle fragilità causate dalla sindrome di Asperger, della scrittura come vocazione, dell’approdo a una vita a contatto con la natura lontana dai riti della celebrità.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Non ci resta che piangere”; su Italia1 alle 21.15 “Independence day”; su Rai4 alle 21.20 “Come ti ammazzo il Bodyguard”; su La5 alle 21.05 “Sapore di Natale”; su Iris alle 21 “42” e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 3: back to perfection”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Speciale Eden – Un pianeta da salvare”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

