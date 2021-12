Atalanta, Lovato promesso sposo al Cagliari: va in prestito, mercoledì le visite mediche - BergamoNews

In seguito alla chiusura del colpo in attacco con l’arrivo di Jeremie Boga alla corte di Gasperini, i dirigenti atalantini stanno per completare un’altra operazione di mercato, questa volta in uscita.

Il difensore Matteo Lovato è in procinto di trasferirsi al Cagliari con la formula del prestito senza diritto di riscatto. Mercoledì 29 dicembre sono state fissate le visite mediche di rito.

Il tecnico di Grugliasco nel girone di andata gli ha concesso poco spazio utilizzandolo appena sette volte per un totale di 347 minuti tra Champions e campionato. Il ragazzo classe 2000 su cui la Dea ha investito la scorsa estate 8 milioni di euro, è un giovane di prospettiva con ampi margini di miglioramento.

Per fare esperienza però ha bisogno di giocare titolare e accumulare presenze. L’obiettivo è di farsi trovare pronto nei prossimi mesi ed essere al livello degli altri difensori titolari nerazzurri. Ci vorrà del tempo ma la possibilità di trasferirsi in Sardegna è un ottimo trampolino di lancio per mettere in mostra le proprie qualità.

Nello scacchiere tattico di Mazzarri l’ex Verona andrebbe a giocare in una difesa a tre, modulo che gli permetterebbe di perfezionare i movimenti di una retroguardia organizzata come quella dell’Atalanta. Resta da capire se lo spazio lasciato da Lovato verrà rimpiazzato da Scalvini oppure se gli orobici torneranno sul mercato per rinforzare la rosa.

