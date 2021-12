Sotto l'albero di Natale l'Atalanta trova Boga. L'esterno atteso lunedì a Bergamo - BergamoNews

Dopo diversi mesi di lavoro sottotraccia per provare a convincere il Sassuolo è arrivata finalmente la fumata bianca: Jeremie Boga sarà presto un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Il giorno di Natale è stato quello buono per la società di Antonio Percassi che attraverso i suoi uomini mercato è riuscita a mettere d’accordo tutte le parti per completare l’acquisto dell’esterno neroverde. Già in estate la Dea aveva intavolato una trattiva con gli emiliani senza però riuscire a chiudere l’affare. Ora il sogno di mercato nerazzurro diventerà realtà lunedì 27 dicembre, giornata in cui il franco-ivoriano arriverà a Bergamo per svolgere le visite mediche.

Le cifre dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro più bonus. Un esborso importante per un calciatore che nelle scorse stagioni aveva fatto vedere giocate di classe. Nel girone di andata del campionato in corso invece non ha trovato molto spazio agli ordini di Dionisi. Ha iniziato bene collezionando sette presenze nei primi due mesi, salvo poi scivolare nell’ombra da ottobre ad oggi.

L’esterno classe ’97 è stato convocato dalla Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa che inizierà il 9 gennaio e se la sua nazionale dovesse arrivare fino alla fine della competizione tornerà a disposizione dopo il 6 febbraio.

Sartori e i suoi collaboratori anticipano così l’apertura del mercato invernale regalando a Gasperini l’attaccante rapido nello stretto e in grado di saltare che il tecnico ha richiesto in diverse occasioni. Una freccia in più a disposizione dell’allenatore per continuare a lottare per le prime posizioni in classifica.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!