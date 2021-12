Numeri in crescita: la Lombardia rischia la zona gialla a gennaio - BergamoNews

Lombardia e Lazio rischiano di iniziare il nuovo anno in fascia gialla: l’ultimo monitoraggio settimanale dell’andamento della pandemia in Italia mostra un peggioramento costante della situazione in tutto il Paese, con un avvicinamento alle soglie d’allarme.

La zona gialla scatta quando il tasso di occupazione delle terapie intensive supera il 10% e contemporaneamente si va oltre il 15% in area medica: al momento, secondo i dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la Lombardia si trova rispettivamente a quota 12% e 14%.

Rischiano di passare in fascia arancione nelle prossime settimane, invece, le Province autonome di Trento e Bolzano, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Veneto (terapie intensive sopra al 20% e area medica sopra al 30%).

