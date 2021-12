Migliaia di aerei a terra in tutto il Mondo: a Orio nessun volo cancellato - BergamoNews

Oltre seimila voli annullati in tutto il Mondo tra il 24 e il 26 dicembre: la diffusione della variante Omicron ha avuto un forte impatto anche sul settore aereo, con diverse compagnie costrette a riprogrammare o cancellare i propri collegamenti.

La situazione più complicata negli Stati Uniti, dove sono state circa mille le cancellazioni: il Covid, direttamente o con le quarantene, ha colpito piloti, assistenti di volo o altre figure necessaria alla normale operatività dei voli e anche colossi come Lufthansa, United Airlines, American Airlines o Delta sono andati in difficoltà per la carenza di personale.

Tutto regolare, invece, all’aeroporto di Orio al Serio dove nelle ultime 24 ore, come testimoniato anche dal sito specializzato Flightaware, nessun volo è stato cancellato. Operatività regolare anche nei giorni scorsi e nella giornata di domenica 26 che, al massimo, ha visto qualche ritardo.

