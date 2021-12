Igor Trocchia porta alle Olimpiadi in Brasile la Nazionale Sordi: “Puntiamo alla medaglia” - BergamoNews

I Deaflympics non sono semplicemente un sogno per la Nazionale Italiana di calcio sordi, ma una sorta di rivincita da prendersi con un nemico sconosciuto chiamato Covid-19.

In grado di conquistare il pass per i Mondiali 2020, gli azzurri avevano visto allontanarsi l’appuntamento iridato a causa del virus, tuttavia ciò ha consentito di incontrare sulla propria strada mister Igor Trocchia.

Nominato nel 2019 “Cavaliere della Repubblica Italiana” dal presidente Sergio Mattarella per aver combattuto sul campo il razzismo, l’ex tecnico del Pontisola ha investito tutte le proprie forze in questa avventura puntando direttamente alla competizione “a cinque cerchi” prevista il prossimo maggio in Brasile

Mister Trocchia, come sta andando la preparazione in vista dei Deaflympics?

La preparazione sta andando per il meglio, anche perché la squadra mi è sempre vicina e ogni componente cerca di dare sempre il cento per cento. Nel corso di quest’anno abbiamo fatto alcuni inserimenti per cui stiamo valutando al meglio chi portare con noi in Brasile.

L’annullamento dei Mondiali e l’attenzione rivolta al nuovo appuntamento olimpico ha reso ancor più forte l’attesa per quest’ultimo. Come stanno vivendo i suoi giocatori questo periodo carico di incognite?

Lo stiamo vivendo sicuramente con ansia visto che, seppur ringiovaniti e radicalmente cambiati, vogliamo dimostrare di esser una bella squadra. Ci sono molte aspettative a riguardo perché vogliamo capire che Nazionale stiamo diventando. Negli ultimi mesi abbiamo preso parte alle qualificazioni dove erano presenti alcune delle più importanti compagini come l’Ucraina con la quale abbiamo fatto una bella figura.

Questi ultimi due anni hanno consentito di rafforzare i rapporti all’interno del gruppo squadra?

È servito maggiormente al sottoscritto per capire chi inserire nella rosa da portare in Brasile, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche morale. Specialmente nella nostra Nazionale ricerchiamo personalità che sappiano stare in gruppo e che abbiano senso di appartenenza. Non si tratta di un aspetto banale perché loro non sono professionisti e, ogni volta che vengono convocati, devono compiere numerosi sacrifici. L’esempio è quello offerto dalla trasferta in Sudamerica che ci porterà a star lontani da casa per quasi un mese e che comporterà di conseguenza un elevato dispendio di energie fisiche e mentali.

I diversi test svolti nel corso del 2021 hanno consentito di ottenere qualche miglioramento dal punto di vista tecnico?

Certamente abbiamo migliorato la filosofia di gioco visto che, quando ho accettato quest’incarico, mostravano un atteggiamento più passivo speculando sugli errori degli avversari. Ora abbiamo costruito una nuova mentalità che ci consente di impostare direttamente noi il gioco e fare così la nostra partita.

Quali sono gli avversari più ostici che potreste incontrare sulla vostra strada?

Per tradizione la Turchia e l’Ucraina sono le rivali più pericolose. A metà gennaio usciranno i gironi e lì vedremo dove saremo capitati. Ciò che sto cercando di impostare è un percorso a medio-lungo termine per cui non ci aspettiamo particolari exploit alle Olimpiadi. Sappiamo che stiamo puntando a far crescere un gruppo giovane che possa esser vincente fra due-tre anni quando avranno raccolto la giusta esperienza e consapevolezza.

La comparsa a livello mondiale della variante Omicron potrebbe creare alcuni problemi per la trasferta in Sudamerica?

Siamo già pronti perché faremo un tampone all’Aeroporto di Milano-Malpensa alla partenza e ne faremo un altro appena arriveremo là. La Federazione Internazionale ha predisposto un protocollo particolarmente scrupoloso per cui ci sentiamo sicuri, nella speranza che a maggio questa quarta ondata si sia conclusa.

Da un punto di vista personale, quali soddisfazioni regala il ruolo che attualmente sta svolgendo?

Tantissime, anche se fare il commissario tecnico non è sicuramente una passeggiata. Oltre a gestire l’intero staff, devo infatti supportare anche la Federazione considerato che il direttore tecnico è sordo e alcune pratiche devono esser svolte da una persona udente. È quindi un ruolo pesante, stressante, ma che offre particolari soddisfazioni soprattutto se si considera l’aspetto che non a tutti gli allenatori capita di affrontare le Olimpiadi con la maglia dell’Italia addosso.

Il suo impegno sta consentendo a questo settore di ottenere maggior visibilità anche al grande pubblico. La partecipazione ai Deaflympics potrebbe esser un trampolino di lancio in questo senso?

Mi auguro che questo possa servire anche perché nel giro della Nazionale non c’è un ragazzo sordo proveniente da Bergamo e provincia. È un settore che non tutti conoscono, per cui questa potrebbe rappresentare l’occasione per far comprendere come la disabilità sia al tempo stesso una forza per questi ragazzi.

In conclusione, quali sono le sue aspettative per il 2022?

Per noi sarà l’anno delle Olimpiadi. Ci sono sogni che spaziano dall’oro al bronzo, ma ci sono anche obiettivi che è quello di arrivare alla fase finale che vedrà affrontarsi i migliori al mondo. Spero che la squadra prenda consapevolezza delle proprie potenzialità. Un altro traguardo che mi sono fissato è quello di salvare l’Asd Costa di Mezzate e donare un futuro anche a questa società. I ragazzi si impegnano sempre al massimo dando ogni volta tutti sé stessi, per cui non posso che esser grato dell’energia che sanno trasmettermi e che certamente mi accompagnerà in questa impresa.

© Riproduzione riservata

