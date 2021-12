Gli spalti di Sant’Agostino, una “terrazza” privilegiata ai piedi di Città Alta - BergamoNews

Bergamo. Gli spalti di Sant’Agostino sono probabilmente il primo luogo che si incontra percorrendo la Scaletta della Noca.

Divenuta negli ultimi anni un centro estivo d’incontro per i giovani orobici, questa area ha cambiato più volte destinazione vivendo le numerose vicende che hanno interessato la città di Bergamo.

Composto dai baluardi del Pallone e di Sant’Agostino oltre che dall’omonima tenaglia, lo spazio rappresentò per secoli uno dei punti più deboli dell’intera cinta muraria complice l’infelice collocazione nei pressi del cosiddetto “foppone” della Fara e della celebre chiesa agostiniana.

La decisione di non demolire il vicino edificio sacro costrinse infatti gli uomini guidati da Gerolamo Martinengo a operare su un terreno sfavorevole che, in caso di attacco sarebbe stato facilmente conquistabile complice la posizione particolarmente avanzata.

La chiusura dello scosceso vallone rese le operazioni iniziate il 3 settembre 1561 ancor più difficili a causa dei numerosi crolli che interessarono la zona costringendo i Veneziani a investire ulteriori fondi rispetto a quanto previsto.

Dotati entrambi di troniere e cannoniere protette da orecchioni, i baluardi non offrivano un’adeguata difesa all’area se non fosse per la presenza dell’adiacente dirupo e del fuoco proveniente dal Belfante dei Rivola.

L’arrivo di Napoleone Bonaparte e l’utilizzo del complesso di Sant’Agostino come caserma portò all’utilizzo degli omonimi spalti per esercitazioni militari come raffigurato nelle acqueforti di Giulio Berlendis e nei dipinti di Luigi Deleidi detto “Il Nebbia”.

Nel corso dell’Ottocento la zona iniziò ad esser utilizzata assiduamente anche per l’attività sportiva come dimostrato dalla presenza di un campo dedicato al gioco del “pallone con il bracciale”, particolarmente in voga sino al principio del XX secolo.

La disciplina, derivata dalla pallacorda, si svolgeva all’interno di un ampio rettangolo collocato sul baluardo omonimo e richiamava un ampio numero di cittadini tant’è che nel 1826 l’amministrazione comunale decise di costruire un muretto affinché gli spettatori non rischiassero di cadere nel vallone sottostante.

Nello stesso periodo sorse nei pressi del baluardo di Sant’Agostino un campo da tennis appartenente a un vicino club il quale fece prontamente spazio al termine della Prima Guerra Mondiale a un padiglione di tiro a volo, rimasto attivo fino agli anni Sessanta del secolo scorso.

Gli spalti di Sant’Agostino sono diventati un punto d’incontro dove svagarsi e trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva, ma rappresentano anche il luogo ideale dove ripercorrere la storia della nostra città.

