Fino a martedì cielo coperto - BergamoNews

Chiusura della settimana natalizia e apertura di quella che ci porterà al nuovo anno: il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Fulvio Piazza ci indica che tempo farà a Bergamo

ANALISI GENERALE

Rapidi fronti atlantici traversano la Lombardia portando nubi e qualche debole precipitazione principalmente sulle pianura. A partire da martedì nuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale che potrebbe accompagnarci sino ai primi giorni del prossimo anno. Ciò porterà temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà il rischio di nebbie anche persistenti.

Domenica 26 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con parziali schiarite in particolare sul settore Alpino e Prealpino. Qualche debole pioggia tra mattina e primo pomeriggio su Bresciano, Cremonese e Mantovano. Sporadici fiocchi di neve sulle creste alpine confinali;

Temperature: in pianura, minime stazionarie o in lieve aumento e generalmente comprese tra 2° e 6°C; massime in aumento e generalmente comprese tra 5° e 8°C

Lunedì 27 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza nel corso della mattinata ad ulteriore aumento della nuvolosità a partire da Ovest. Dalla tarda mattinata prime deboli precipitazioni sulle province occidentali in estensione al resto della regione con cessazione delle stesse entro la fine della giornata. Neve sui 1300-1400 metri su Alpi e Prealpi orientali;

Temperature: in pianura, in diminuzione e generalmente comprese tra 2° e 5°C; massime in aumento e generalmente comprese tra 6 e 9°C

Martedì 28 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo nuvoloso con nubi basse pianure. Temdenza a schiarite anche ampie al pomeriggio. In serata ritorno delle nebbie sulle medio-basse pianure;

Temperature: in pianura, stazionarie o in lieve calo e generalmente comprese tra 2° e 5°C; massime in ulteriore aumento e generalmente comprese tra 7° e 10°C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!