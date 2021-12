Stanotte a..., Via col vento o La banda dei Babbi Natale? La tv del 25 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 25 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanotte a…”. Prosegue la serie di notti in viaggio con Alberto Angela, dopo i successi del Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia e Pompei questa è la notte di Napoli. Nel silenzio della sera ci muoveremo nei vico – li della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri che incarnano lo spirito della città.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “All together now kids”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il tradizionale concerto di Natale del Sacro Convento di Assisi che si tiene nella Basilica Superiore di San Francesco giunge alle sua 36ma edizione. Protagonista come ogni anno l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Solisti d’eccezione in questa edizione, il tenore Roberto Alagna e il violoncellista Hauser. In programma brani musicali tratti dal repertorio sinfonico e altri più popolari della tradizione natalizia.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “La giostra dell’amore”; su RaiTre alle 21.20 “Coco”; su Rete4 alle 20.25 “Via col vento”; su Italia1 alle 21.20 “La banda dei Babbi Natale”; su La7 alle 21.35 “Fuga dal Natale”; su Rai4 alle 21.20 “Spy”; su La5 alle 21.05 “Il destino sotto l’albero”; su Iris alle 20.55 “Mission: Impossible 2”; e su Italia2 alle 21.10 “The maid – La morte cammina tra i vivi”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Smascherato”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

