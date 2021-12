Natale sotto un cielo grigio - BergamoNews

Anche a Natale le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Fulvio Piazza del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento verso oriente dell’Anticiclone che ha protetto la Lombardia consente l’ingresso dall’Atlantico di fronti nuvolosi tra la giornata odierna e lunedì. Deboli piogge in pianura e qualche debole nevicata sul settore alpino domenica e lunedì. A seguire probabile nuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale con temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà per contro il rischio di nebbie persistenti. Avremo modo di aggiornarvi.

Sabato 25 dicembre 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo generalmente molto nuvoloso con deboli piogge in particolare sulle province orientali. Al pomeriggio e in serata cielo molto nuvoloso in pianura e tendenza a parziali schiarite sul settore settentrionale della regione. Deboli piogge specie sulle pianure centrali e orientali;

Temperature: in pianura, minime in aumento e generalmente comprese tra 4° e 6°C; massime stazionarie o in lieve aumento e generalmente comprese tra 6° e 8°C

Domenica 26 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo generalmente molto nuvoloso. Qualche debole pioggia in particolare sul settore centro-orientale della regione nelle ore centrali della giornata con esaurimento entro sera. Sporadiche nevicate sul settore alpino oltre i 1300-1400 metri.

Temperature: in pianura, minime stazionarie o in lieve diminuzione e generalmente comprese tra 3° e 7°C; massime stazionarie e generalmente comprese tra 6° e 7°C

Lunedì 27 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge in particolare nella seconda parte della giornata. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri;

Temperature: in pianura, in diminuzione e generalmente comprese tra 2° e 5°C; massime in diminuzione e generalmente comprese tra 4° e 7°C.

