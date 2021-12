Il campione bergamasco Michele Cadei in prima serata ai “Soliti Ignoti” su Rai1 - BergamoNews

Pur lontano dagli specchi d’acqua di cui è l’indiscusso campione, nei giorni scorsi Michele Cadei è entrato nelle case degli italiani sotto i riflettori, questa volta, di un popolare programma: i Soliti Ignoti, in onda in prima serata su Rai1.

Impassibile come richiesto dal suo ruolo di “Ignoto” – la cui identità deve cioè essere indovinata e svelata dai concorrenti del game show – Michele non ha potuto però nascondere quel suo fisico atletico che subito è stato notato e indovinato dalle concorrenti della serata: “È “ben fisicato” – hanno riconosciuto Adele e Luisa, le due gemelle fiorentine –, con quelle spalle larghe può certo aver vinto il campionato di moto d’acqua”.

All’euforia in studio per la risposta esatta è seguito il ritratto del 47enne campione bergamasco di Cenate Sotto a opera del presentatore Amadeus: “Michele Cadei è un pilota professionista, è il campione italiano in carica, sette volte campione italiano, tre volte vice campione del mondo e tre volte vice campione europeo, complimenti Michele”.

“È stata una bellissima esperienza – racconta Michele Cadei dopo aver visto con la sua famiglia la trasmissione in tv –: i Soliti Ignoti ospita spesso campioni sportivi e io sono stato segnalato alla trasmissione dalla FIM, la Federazione Italiana di Motonautica. Abbiamo girato un mese fa con la presenza del pubblico negli studi del prestigioso Teatro delle Vittorie di Roma. Il presentatore Amadeus mi ha messo subito a mio agio e ho apprezzato molto i suoi complimenti anche al termine della trasmissione. E simpaticissimo, come Amadeus, è stato il famoso attore e comico romano Riccardo Rossi che ha animato l’intera puntata”.

Grande soddisfazione per Cadei è aver poi fatto conoscere dagli schermi di una trasmissione nazionale il progetto della sua “CAD Academy Aquabike”, la prima scuola di motonautica in Lombardia, con sede a Treviglio, e che è rivolta anche ai bambini e ai ragazzi diversamente abili. La sua recente inaugurazione corona per Michele un anno di importanti riconoscimenti: tra le ultime, la nomina a Volontario onorario Unicef per meriti sportivi, il recentissimo conferimento della 7a medaglia di bronzo al valore atletico del CONI, nonché la nomina a Fiduciario Coni per la provincia di Bergamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!