È morto Angelo Zibetti, fondatore del mitico Studio Zeta di Caravaggio - BergamoNews

Una vita tra piste da ballo, dischi, microfoni. È scomparso all’età di 86 anni Angelo Zibetti, fondatore di Radio Zeta e Discoradio e del leggendario Studio Zeta di Caravaggio, la discoteca che fino al 2010 è stata tra le più grandi e frequentate d’Europa.

Commosse le parole sui social di Alberto Zanni, per anni suo collaboratore: “Te ne sei andato a Natale, a pochi giorni dal tuo compleanno – scrive -. Sei uscito di scena in grande stile, come hai sempre fatto”. I funerali saranno celebrati a Caravaggio martedì 28 dicembre alle 14.

