Cologno al Serio, presepe senza pace: dopo gli atti vandalici anche il furto della natività - BergamoNews

Cologno al Serio. “Massima solidarietà e vicinanza a Luisa Ganzerla e ad Andrea Zappella, i realizzatori del presepe del Cortile Boschi di Cologno al Serio che dopo numerosi atti vandalici quest’anno hanno subito addirittura il furto di una natività”.

Ad esprimerla è Luca Montanelli, coordinatore Lega Giovani Media Pianura Bergamasca, che commenta così l’ennesimo episodio spiacevole: “Vandalizzare un presepe, simbolo del Natale, è sintomo di ignoranza ed è un gesto che provoca ribrezzo. Riteniamo di fondamentale importanza il rispetto di tradizioni come quella del presepe che permettono di tenere vive sia le radici cristiane del nostro Paese sia la magia del Natale per i più piccoli. È compito anche delle nuove generazioni prendere posizione contro chi commette atti di vandalismo con lo scopo di cancellare o distruggere la nostra storia. Per questo motivo pensiamo che i responsabili del furto debbano consegnare al più presto la natività sottratta ai proprietari in modo tale che il presepe di Cortile Boschi possa riaprire”.

