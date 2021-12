Sfarzo veneziano e musica viennese: Strauss apre la stagione dell’Operetta a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Colori, luci e scintillii. Saranno l’atmosfera incantata di Venezia e la musica viennese di Strauss ad accompagnare i festeggiamenti al Teatro Donizetti di Bergamo nella notte più magica dell’anno. L’addio al 2021 e il saluto di benvenuto al 2022 sarà nel segno di “Una notte a Venezia”, capolavoro dell’operetta viennese creato da Johann Strauss e riproposto nell’occasione dalla compagnia Teatro Musica Novecento.

Dopo il temporaneo trasferimento al Creberg Teatro a seguito dei lavori di restauro dello stesso teatro e la sospensione dovuta al lockdown dello scorso anno, la Stagione di Operetta torna quindi al Teatro Donizetti e ricomincia da un doppio appuntamento: venerdì 31 dicembre, ore 20, e sabato primo gennaio, ore 17.

Il titolo scelto, “Una notte a Venezia”, è un master piece intramontabile di un genere che ha ancora molto da dire. “L’operetta è una forma d’arte molto complessa – spiega Alessandro Brachetti, regista e attore della compagnia Teatro Musica Novecento, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione – Musica, prosa, ballo, tutto insieme”. “Una notte a Venezia” ha poi una marcia in più: la musica di Johann Strauss, il re del valzer, eseguita dal vivo. “Le musiche che sentire saranno quelle composte dal musicista viennese – dice Stefano Giaroli produttore e direttore d’orchestra – Ma come spesso accade nelle operette, abbiamo deciso di omaggiare Strauss inserendo altre sue celebri composizioni, come annen-polka e trish trash polka”.

“Siamo lieti di poter reinserire nei nostri programmi la serata del 31 dicembre, tradizionalmente riservata all’Operetta, genere di spettacolo che riscuote sempre ampi consensi di pubblico – commenta Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti – Il momento è ancora difficile, a causa del persistere della pandemia, ma il nostro pubblico sa bene che venire al Teatro Donizetti è come sentirsi a casa e confida nelle misure di sicurezza adottate. Lo dimostrano i recenti successi del festival Donizetti Opera e dell’apertura della Stagione di Prosa”. Non solo. I seicento abbonati che nel 2019 hanno scelto il teatro Donizetti per la stagione di operetta testimoniano l’affetto del pubblico bergamasco per il genere.

La stagione prevede in programma altri due celebri titoli: “La vedova allegra” (domenica 6 marzo), allestita dalla Compagnia Corrado Abbati e “Al cavallino bianco”, proposto da Teatro Musica Novecento (domenica 27 marzo, ore 15.30).

Ecco il programma dettagliato.

Venerdì 31 dicembre 2021 (ore 20.00) e Sabato 1° gennaio 2022 (ore 17.00) | Teatro Donizetti

Teatro Musica Novecento

UNA NOTTE A VENEZIA

operetta in due atti di F. Zell e Richard Genée

musica Johann Strauss

regia Alessandro Brachetti

corpo di ballo Novecento

orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli

coreografie Salvatore Loritto

scene e costumi Artemio Cabassi realizzati da Arte Scenica Reggio Emilia

con Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Susie Georgiadis, Fulvio Massa, Silvia Felisetti, Elena Rapita, Marco Falsetti, Alessandro Garuti

produzione Teatro Musica Novecento

Dallo stesso creatore de Il Pipistrello e Sul bel Danubio blu, venne alla luce nel 1883 Una notte a Venezia, operetta allegra e spensierata. La sua nascita presenta molte curiosità, tutte legate alla vita privata di Johann Strauss: fu infatti scritta a cavallo fra il secondo e terzo matrimonio dell’autore austriaco, situazione che ne influenzò pesantemente la stesura, interrotta più volte. Ma questa fu probabilmente anche la sua fortuna perché quando si riavvicinò a questo lavoro per completarlo, Strauss fu pieno di energia ed entusiasmo. L’operetta è ambientata nei giorni in cui impazza il Carnevale, quando il Duca di Urbino, celebre donnaiolo, si lancia in prodezze amorose, assistito dal suo barbiere Caramello. Alle loro vicende si intrecciano le trame amorose di nobildonne e popolane, che approfittano dei mascheramenti carnevaleschi per prendersi qualche allegra libertà. Dopo tanta confusione, finalmente tutte le coppie si riuniranno in un immancabile lieto fine. Una notte a Venezia ha il pregio di raccontarci il nostro paese con gli occhi dello straniero: vi si ritrovano quindi stereotipi a profusione ma soprattutto una contagiosa gaiezza che si riverbera nella musica del re del valzer, che alterna arie dolcissime a polke e mazurke passate alla storia della musica.

Domenica 6 marzo 2022 (ore 15.30 | Teatro Donizetti

Compagnia Corrado Abbati

LA VEDOVA ALLEGRA

operetta di Franz Lehàr

su libretto di Victor Léon e Leo Stein

da un soggetto di Henri Meilhac

traduzione e adattamento Corrado Abbati

regia Corrado Abbati

direzione musicale Marco Fiorini

coreografie Francesco Frola

produzione Inscena srl

Nel 1861 il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della Carmen di Bizet), scrisse un piacevole vaudeville che però divenne famosissimo solo molti anni dopo, nel 1905, grazie alla musica di Franz Lèhar: era nata La Vedova Allegra, capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo.

Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta «È scabroso le donne studiar!» in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa edizione de La Vedova Allegra, dove si va da Maxim (ancora oggi simbolo mondano-turistico parigino), si danno nomi capricciosi alle donnine che allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-can e si ama con assoluta gaiezza in una atmosfera spensierata e contagiosa che assimila attori e pubblico. Ed è in questa sinergia che l’operetta vola sulle ali del canto, della danza, della prosa, della maschera, del gesto facendosi teatro perfetto o, in modo meno presuntuoso, perfettamente teatrale. E dopo 150 anni la storia della Vedova Allegra è ancora qui fra di noi ed è ancora oggi uno degli spettacoli più rappresentati al mondo.

Domenica 27 marzo 2022 (ore 15.30) | Teatro Donizetti

Teatro Musica Novecento

AL CAVALLINO BIANCO

operetta in due atti di Ralph Bénatzky

regia Alessandro Brachetti

corpo di ballo Novecento

orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli

coreografie Salvatore Loritto

scene e costumi Artemio Cabassi realizzati da Arte Scenica Reggio Emilia

con Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Susie Georgiadis, Fulvio Massa, Silvia Felisetti, Domingo Stasi, Elena Rapita, Marco Falsetti

produzione Teatro Musica Novecento

Al Cavallino Bianco è, dopo La Vedova Allegra, la seconda operetta oggi in Europa per popolarità e notorietà. Basti il fatto che, senza risalire alle numerosissime sue ricomparse sulle scene fra le due guerre, il brillante spettacolo è ancora oggi rappresentato nei più importanti teatri d’Europa.

Come tutti i grandi successi teatrali, anche quello de Al Cavallino Bianco ha la sua piccola storia, legata in gran parte alla curiosa singolarità che la sua musica, pur firmata generalmente da Ralph Benatzky, in realtà è dovuta a ben cinque compositori. Ed è questa particolarità che la rende così fresca, varia e gioiosa.

Le cose sono andate così. Intorno al 1930 stava suscitando ondate di ilarità sulle scene tedesche una spiritosa commedia nella quale si faceva un’allegra satira delle villeggiature presso i laghi d’alta montagna. Fu la schietta comicità della vicenda che suggerì a due esperti uomini di teatro berlinesi, Erich Charell e Hans Müller, di trarre spunto per una spassosa commedia musicale: una operetta-rivista, anello di congiunzione fra operetta e musical.

Il 10 novembre 1930, recensendo la prima mondiale de Al Cavallino Bianco, il Berliner Tageblatt scrisse: «Questa operetta è un abbonamento per la felicità, un uomo non può pretendere di più». Questo è anche lo spirito dell’allestimento della Compagnia Teatro Musica Novecento, con una drammaturgia ricca e spumeggiante, con i personaggi ben caratterizzati nella loro peculiare simpatia.

