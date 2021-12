Natale tra nuvole e pioggia. E neve in montagna - BergamoNews

Fulvio Piazza, del Centro Meteo Lombardo, ci illustra come sarà il cielo su Bergamo e la provincia in questi giorni natalizi.

ANALISI GENERALE

L’Anticiclone che ha protetto la Lombardia si va indebolendo e spostando verso l’Europa orientale consentendo l’ingresso di due deboli fronti collegati al sistema depressionario con perno ad Ovest delle Isole Britanniche. Torna un po’ di pioggia e qualche debole nevicata in quota tra Natale e Santo Stefano.

Venerdì 24 dicembre 2021

Tempo Previsto: al mattino ultime occhiate di sole settore Alpino. Sul resto della regione cielo da molto nuvoloso a coperto. Piogge – sia pure di debole intensità – in particolare al pomeriggio e sul settore centro-orientale della regione. Quota neve sui 1400-1500 metri.

Temperature: in pianura, minime in aumento e generalmente comprese tra 0° e 4°C; massime stazionarie o in lieve aumento e generalmente comprese tra 5° e 7°C.

Sabato 25 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto. Parziali schiarite in serata a partire da Ovest. Di notte e al mattino piogge diffuse al più di moderata intensità. Neve in montagna al di sopra dei 1400-1500 metri. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni a partire da Ovest.

Temperature: in pianura, minime in aumento e generalmente comprese tra 3° e 6°C; massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento e generalmente comprese tra 6° e 8°C

Domenica 26 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto. Deboli piogge interesseranno principalmente il settore centro-orientale della regione nelle ore centrali della giornata. Tendenza a cessazione delle precipitazioni entro sera.

Temperature: in pianura stazionarie e generalmente comprese tra 4° e 6°C; massime stazionarie e generalmente comprese tra 5° e 8°C

