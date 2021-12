Doni ai piccoli ricoverati in pediatria: il bel gesto dei giovani della Lega - BergamoNews

Treviglio. Natale è alle porte e il gruppo Lega Giovani Bassa Bergamasca ha pensato di anticipare l’allegria delle feste con un gesto di generosità per i piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio.

Nella mattinata di venerdì, alla Vigilia di Natale, i giovani della Lega guidati dal coordinatore Andrea Nozza e dal coordinatore provinciale Steven Pecis, insieme al sindaco di Treviglio Juri Imeri e al deputato Daniele Belotti, si sono dati appuntamento presso la struttura ospedaliera per portare i regali ai bambini ricoverati.

“Non c’è momento più bello che donare un sorriso e qualche attimo di spensieratezza ai piccoli pazienti e ai loro genitori, costretti a trascorrere le festività in ospedale – ha dichiarato il coordinatore Andrea Nozza, consigliere comunale di Romano di Lombardia – Anche quest’anno non abbiamo voluto far mancare la nostra vicinanza e il nostro affetto ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale Treviglio–Caravaggio, cercando di rendere il loro Natale un po’ più lieto”.

“In questo periodo accedere ai reparti è praticamente impossibile e così i regali, accuratamente sterilizzati, verranno consegnati ai piccoli pazienti il giorno di Natale dagli operatori sanitari – ha aggiunto Nozza – Non vogliamo lasciare indietro nessuno, tutti i bambini hanno il diritto di vivere la magia del Natale. La nostra iniziativa è stata anche un’occasione per ringraziare medici e infermieri per quello che hanno fatto e stanno facendo per curare le persone che si sono ammalate a causa del maledetto virus”.

