Borse di studio per gli studenti boltieresi più meritevoli - BergamoNews

Boltiere. L’amministrazione comunale di Boltiere ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione di borse di studio per studentesse e studendi boltieresi meritevoli.

Il bando pubblicato a metà novembre prevedeva l’assegnazione di 12 borse di studio del valore unitario di 200 € a favore di studenti meritevoli residenti a Boltiere.

I requisiti per l’ammissione erano i seguenti: essere iscritti nell’anno scolastico 2020/21 ad una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria della Regione Lombardia, o aver termianto il ciclo di studi secondari superiori; aver riportato nell’anno scolastico 2019/2020, presso scuole statali e paritarie, la seguente valutazione:

– Una valutazione finale di almeno 10/10 per la classe III della scuole secondaria di primo grado;

– Una valutazione finale media di almeno 8/10 a conclusione delle classi I, II, III e IV della scuola secondaria superiore;

– Una valutazione di almeno 90/100 per i giovani che hanno coneguito la maturità.

La graduatoria finale è stata formulata solo in base alla media dei risultati ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020. In questo senso, l’amministrazione di Boltiere ha erogato 12 borse di studio del valore di 200 € proprio per gli studenti con il punteggio maggiore. Ad altri 12 studenti che, invece, non sono rientrati in graduatoria l’amministrazione ha pensato comunque ad un riconoscimento.

La consegna delle borse di studio e dei riconoscimenti avverrà il 6 gennaio 2022, presso il centro civico Aldo Moro. In questi giorni le famiglie riceveranno a casa l’invito alla partecipazione.

Sempre in questi giorni l’amministrazione comunale è impegnata, come tutti gli anni, nella consenga dei panettori ai concittadini dagli 85 anni: un modo per esprimere la nostra vicinanza anche alle persone più anziane ed alle loro famiglie.

Il Sindaco Osvaldo Palazzini e tutta l’amministrazione comunale di Boltiere intendono, infine, auguare a tutti i boltieresi un buon Natale.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

