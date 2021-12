Ailo, concerti di Natale o Una poltrona per due? La tv del 24 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 25 dicembre su RaiUno alle 21.30 andrà in onda “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”. La vita della piccola renna Ailo, raccontata in sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva. Un viaggio affascinante, ma che nasconde non poche insidie e pericoli. Ailo dovrà affrontare e superare le continue sfide che gli si porranno davanti per tutelare la propria sopravvivenza…

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Concerto di Natale”. Federica Panicucci conduce la 29° edizione dell’evento promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, volto a sostenere le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna, e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA).

L’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco.

Radio R101 sarà la radio ufficiale dell’evento.

Per questa occasione Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes affrontano due crisi umanitarie che il Covid ha aggravato, quelle di Haiti e del Libano dove sono tanti i minori a rischio, con lo slogan. Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco affrontano queste emergenze con progetti educativi e il Concerto di Natale, attraverso un numero solidale, lancia la campagna di raccolta fondi per le missioni con lo slogan “Non abbandoniamo Haiti e il Libano”.

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI).

Su RaiTre alle 21.20 spazio al “Festival del Circo di Montecarlo”. Conduce Melissa Greta Marchetto.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mio valzer di Natale”; su Rete4 alle 21.20 “L’amore non va in vacanza”; su Italia1 alle 21.30 “Una poltrona per due”; su La7 alle 21.35 “Insonnia d’amore”; su Rai4 alle 21.20 “Peter Pan”; su La5 alle 21.05 “Un desiderio per Natale”; su Iris alle 20.55 “Mission: impossible” e su Italia2 alle 21.10 “The visit”.

Rai5 alle 21.20 trasmetterà il tradizionale Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano. Sarà diretto quest’anno dal M° Alain Altinoglu.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

