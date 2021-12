Yourbiz è tra le agenzie TEM certificate dal Ministero dello Sviluppo Economico - BergamoNews

Vendere all’estero è difficile e complicato. Non tutti gli esperti di marketing conoscono i mezzi e le tecniche più adatte ad acquisire nuovi clienti internazionali.

Per questo motivo sempre più spesso vengono introdotti in azienda le nuove figure dei Temporary Export Manager (TEM), professionisti con competenze digitali, iscritti all’elenco del Ministero degli Esteri.

Oggi, grazie a un voucher per l’internazionalizzazione, è possibile richiedere un contributo per finanziare le spese sostenute per le consulenze da parte di TEM esterni alla propria azienda.

Yourbiz, da sempre il punto di riferimento a Bergamo per il web marketing internazionale, ora ha allargato le sue competenze fino a coprire tutte le fasi dei processi di vendita in Italia e all’estero, diventando a tutti gli effetti un’agenzia TEM riconosciuta.

Cosa e quanto finanzia il voucher

Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di TEM, le quali devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

Il voucher concede contributi di:

– 000€ a fondo perduto alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 30.000€

– 000€ a fondo perduto alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 60.000€

A questi si aggiunge un possibile contributo aggiuntivo di 10.000€ se l’azienda incrementa il volume di affari di almeno il 15% rispetto all’anno precedente.

Cosa sono le agenzie Temporary Export Manager

Le agenzie iscritte alla lista dei TEM comprendono figure professionali esperte nei processi di internazionalizzazione d’impresa, con particolari competenze in campo digitale.

L’obiettivo principale dei TEM è quello di migliorare il profitto all’estero delle imprese, ottimizzando i processi interni e i tassi di chiusura delle vendite.

La loro consulenza supporta i processi di internazionalizzazione e vendita all’estero attraverso metodologie come:

– ricerche sui mercati esteri;

– individuazione e acquisizione di nuovi clienti;

– incremento della presenza in rete;

– integrazione dei canali di marketing B2B online;

– mappatura e gestione dei processi aziendali.

Che vantaggi portano alle aziende B2B

Iniziare una collaborazione con figure professionali come quelle di Yourbiz significa fare affidamento a professionisti specializzati nei vari settori merceologici e nelle varie aree di mercato.

I benefici, inoltre, sono molteplici:

– un investimento per un periodo determinato permette di ottenere benefici anche a lungo termine;

– si ha la possibilità di essere supportati da un’agenzia con 20 anni di esperienza nel web marketing internazionale, con un team di esperti di processi di sviluppo commerciale all’estero;

– vengono adottati strumenti e metodologie che consentono una costante e puntuale valutazione dei risultati di vendita;

– l’acquisizione di un metodo di lavoro collaudato, altamente efficace, pensato nello specifico per le aziende B2B che vendono all’estero.

Se lavori per un’azienda B2B e vuoi avere un’idea di come vendere di più e meglio grazie al web marketing internazionale, leggi questa guida gratuita.

