YOUBUYME, la piattaforma di vendita online che rompe tutti gli schemi è in arrivo e sta cercando partner commerciali - BergamoNews

Un’idea innovativa per vendere e acquistare online, una soluzione rivoluzionaria che permette ai negozianti che guardano al futuro di entrare nel mercato delle vendite digitali, senza investire risorse e tempo nella gestione di una piattaforma. YOUBUYME, infatti, è il primo e-commerce al mondo che permette ai commercianti di vendere online esattamente come fanno in negozio, nato e sviluppato nel cuore della nostra città, la cui realizzazione è stata affidata alla web company Valeo.it di Bergamo.

La piattaforma di YOUBUYME è in sviluppo e verrà lanciata nel corso del 2022. Al momento il suo team commerciale sta selezionando nuovi partner , ossia negozianti che guardano al futuro della propria attività e che desiderano rispondere alle moderne abitudini di acquisto del 70% degli italiani che compra già online, proponendo loro prodotti dall’elevato standard qualitativo.

Se anche tu hai un negozio e vuoi ricevere maggiori informazioni, YOUBUYME sta cercando per tutte le categorie merceologiche punti vendita monomarca e multibrand, ma anche negozi con specificità e unici nel proprio genere.

Perché YOUBUYME aiuta i commercianti a vendere online?

Negli ultimi anni il mercato delle vendite online in Italia è cresciuto in maniera esponenziale e oggi il 70% degli italiani acquista sulla rete. Stiamo parlando di circa 44,7 milioni di persone, per un valore di mercato, quello dell’e-commerce al dettaglio, che vale 48,25 miliardi di euro.

Tuttavia, in questo panorama, solo il 17% dei negozianti italiani vende online, mentre il restante 83% di venditori pensa che vendere online sia difficile e costoso. Alla base del progetto di YOUBUYME vi è un’approfondita analisi del mercato e delle ragioni per cui la stragrande maggioranza dei negozianti non hanno ancora un proprio e-commerce.

I motivi individuati in fase di ricerca sono sostanzialmente tre:

– È necessario un costante aggiornamento del catalogo dei prodotti. Tempo che spesso i negozianti non hanno perché impegnati in negozio, con clienti e fornitori, e attività che dovrebbero affidare a una nuova risorsa interna, che si traduce in costi.

– Gli investimenti sono altissimi. Ottenere una certa visibilità dei propri prodotti sulla rete comporta spese pubblicitarie e impegno costante, così come lo sviluppo di efficienti strumenti di vendita.

– È difficoltoso relazionarsi in modo diretto con i clienti. Molti commercianti fanno questo lavoro da decenni e sono abituati ad accogliere il cliente nel proprio negozio, ascoltare le sue richieste e servirlo, suggerendogli la migliore soluzione che si adatta alle sue esigenze. I moderni e-commerce, però, vanno ad annullare questa logica e l’acquisto diventa totalmente autonomo e impersonale.

YOUBUYME risolve queste problematiche chiedendo ai negozianti un investimento bassissimo, quasi irrisorio. Inoltre, non richiede il caricamento dei prodotti da vendere sulla piattaforma, bensì si tratta di una piattaforma innovativa perché permette ai clienti di entrare direttamente in contatto con il negoziante e servirsi della sua esperienza, professionalità e consulenza.

Tutti i commercianti che desiderano ricevere maggiori informazioni su YOUBUYME possono visitare il sito aziendale e inviare una richiesta di contatto al suo team.

