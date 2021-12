The voice senior, Città segrete o il balletto? La tv del 23 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 23 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Città segrete”, condotto da Corrado Augias. Cinque serate evento, quattro città, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di cinque città italiane: Berlino, Genova, Istanbul e Londra.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Caduta libera – Campionissimi”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Un Natale senza tempo”; su Rete4 alle 21.30 “The family man”; su Italia1 alle 21.20 “Now you see me 2”; su Rai4 alle 21.20 “Con Air”; su La5 alle 21.05 “Tutti insieme inevitabilmente”; su Iris alle 20.5 “Passenger 57 – Terrore ad alta quota”; e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena il balletto mimico “Excelsior”, vero kolossal tardo ottocentesco di Luigi Manzotti con musiche di Romualdo Marenco, coreografie di Ugo dell’Ara e regia di Filippo Crivelli. Sul podio – il M° David Coleman, etoiles Roberto Bolle, Marta Romagna Riccardo Massimi.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Speciale Piazzapulita”; su La7D alle 21.30 “Gazzetta Sport Awards 2021”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!