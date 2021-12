"Racconti di luce”, le festività natalizie a Sanremo tra illuminazioni, scenografie e video proiezioni - BergamoNews

Sanremo. La Città dei Fiori e della musica nel periodo delle festività natalizie si accende con una lunga serie di eventi, per grandi e piccini, che animeranno le vie del centro.

Per la speciale occasione, le vie sanremesi saranno interamente illuminate e animate da scenografie e installazioni con protagonista via Matteotti, casa del celebre teatro Ariston dove ogni anno va in scena il Festival della canzone italiana, che cambierà completamente il suo volto, dando vita a dei veri e propri “Racconti di luce”.

https://youtu.be/oGGPN6PYJbc

Grande novità di quest’anno saranno le video proiezioni con luci e colori a tema natalizio accompagnate da musica sincronizzata, visibili presso il Casinò, il Forte di Santa Tecla, ma anche piazza Colombo, dove è possibile ammirare il bellissimo e atteso albero di Natale, piazza Borea d’Olmo, piazza Bresca, via Escoffier Palazzo Roverizio, piazza San Siro e Molo lungo ponente.

Durante la settimana della kermesse canora, le proiezioni centrali verranno mantenute e trasformate con temi ad hoc.

Questi gli eventi in programma fino al 15 gennaio:

Concerti natalizi per pianoforte: giovedì 6 gennaio concerto pianistico a quattro mani dei concertisti Erica Martini e Claudio Zappa; sabato 15 gennaio concerto dei pianisti dei corsi superiori dello Studio Sanremo Musica 2000. Tutti i concerti si svolgono al Floriseum con inizio alle 21 (Studio Sanremo Musica 2000) Concerto di musica sacra: venerdì 10 dicembre Chiesa degli Angeli (Coro Filarmonico Musica Nova)

Spettacoli per bambini: 23, 26, 28 dicembre; 2, 4, 6 gennaio. In piazza Colombo, appuntamento con gli spettacoli teatrali dedicati alle famiglie: Teatro dei Mille Colori in “Christmas Show” (spettacolo di storie e magie comiche legate al Natale), Gino Balestrino in “Cappuccetto rosso” (una delle storie più amate), Magic Willy in “Quando la Pizza diventa magia” (lo spettatore diventa parte integrante dello spettacolo), “Aspettando Papà Noel” di Marco Sereno (spettacolo di Natale ambientato nel laboratorio di Babbo Natale), Teatro del Corvo in “l’Armadio della Befana” (dedicato alla Befana), Mago Taz “Un sogno magico” (spettacolo di magia), Marco Sereno in “Il baule dei Sogni Perduti” (Dem Art, Teatro dei Mille Colori).

Marching Band: 24 dicembre “Cabit”, repertorio di brani tradizionali tipici del periodo natalizio; 26 dicembre “Marchin’ Lambretta Bros”, spazia tra molti generi, adatto a grandi e piccini; 2 gennaio “Sevendixie”, lo spirito italiano di New Orleans arriva a Sanremo per il Natale (Dem’Art)

Parata natalizia: 29 dicembre, vie cittadine “Illumino”, parata itinerante con trampolieri luminosi (ass. Oro Nero)

Parata floreale: 30 dicembre, vie cittadine, “Flowers Parade”, fiori giganti coloratissimi (International Show Parade)

Sfilata musicale “Color Tone Band”: 5 gennaio, vie cittadine (International Show Parade).

Per informazioni visitare il sito www.sanremoliveandlove.it, la pagina Facebook Sanremo Città della Musica e la pagina Instagram sanremocittadellamusica_.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!