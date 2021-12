Poliambulatorio Santa Chiara: sconto tamponi per i lettori di Bergamonews - BergamoNews

Bergamo. In città e provincia non si riesce a prendere appuntamento per fare il tampone? Quelli fai-da-te sono introvabili?

Il Poliambulatorio Santa Chiara di Bergamo offre uno sconto speciale ai lettori di Bergamonews: chi prenota un tampone dichiarando di aver letto la notizia sul nostro giornale, potrà effettuarlo al costo di 13 euro.

Il poliambulatorio, che si trova in via per Curnasco 76, ha diverse disponibilità in questi giorni, in cui c’è moltissima richiesta in vista delle festività natalizie.

Il costo è di 14 euro ma, acquistando un minimo di 20 tamponi, si scende a 12 euro.

I tamponi verranno effettuati il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Per prenotazioni basta chiamare il numero 035.312721.

