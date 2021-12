Motori elettrici FISE: scelta vincente del Made in Italy - BergamoNews

FISE rappresenta un’eccellenza squisitamente italiana che ha saputo fare del Made in Italy il suo cavallo di battaglia. L’azienda nasce nel 1946 grazie a Daniele Boccola, che fonda l’allora Elettromeccanotecnica Boccola a Milano, che si specializzerà sempre più nella produzione di motori elettrici italiani (fino a farne la sua produzione principale), fino a cambiare nome – in FISE – e a trasferirsi nell’attuale sede di Bottanuco, in provincia di Bergamo, sotto la guida di Luciano Boccola, figlio del fondatore.

Oggi l’offerta FISE è caratterizzata da una grande varietà di tipologie di motori elettrici, nonché dalla possibilità di soddisfare anche richieste personalizzate, seguendo progetti ad hoc. Molti di noi non se ne rendono conto forse, ma le probabilità di aver utilizzato un prodotto FISE sono davvero molto alte.

I motori elettrici dell’azienda, infatti, si trovano all’interno dei più comuni strumenti della nostra vita quotidiana, come ad esempio moltissimi elettrodomestici, ma anche robot, pompe, porte, spremiagrumi, idromassaggi, vending machine, macchine da caffè, aspirapolveri e molto altro ancora. Gli utilizzi di questo prodotto sono vastissimi nel mercato attuale e ciò che caratterizza fortemente i motori FISE, oltre alla qualità e garanzia, è la produzione rigorosamente Made in Italy.

Nella sede di Bergamo, infatti, avviene l’intera progettazione e costruzione di tutti i prodotti: dai motori in corrente continua ai motori universali a spazzola, ai motoventilatori e ai motori brushless, per i quali sviluppano internamente FW e HW.

L’impegno sostenibile di FISE

L’azienda di Bottanuco guarda con lungimiranza alla salute del territorio, cercando negli anni di evolvere diventando sempre più “green“. Già dal 2012, infatti, ha iniziato a orientare la sua produzione verso il mondo delle energie rinnovabili, installando pannelli fotovoltaici e facendo investimenti – anche importanti – utili a minimizzare l’impatto ambientale e favorire un consumo dell’energia più sostenibile.

Il presidente Luciano Boccola spiega: “Grazie a questo investimento riusciamo a coprire il 60% del nostro fabbisogno energetico. L’energia in eccesso viene poi immessa sulla rete rendendo di fatto l’azienda un produttore di energia rinnovabile completamente “green” a zero impatto ambientale.” Un approccio questo, che guarda al futuro. Non solo dell’azienda, ma del pianeta, che dovrebbe essere preso d’esempio anche da altre realtà.

Con questi presupposti non è difficile capire perché FISE rappresenti un’eccellenza nel suo mercato di riferimento, con una produzione 100% Made in Italy, su misura e un servizio di altissima qualità.

FISE si trova a Bottanuco, in via Vienna 5, ed è possibile contattare il suo staff per richiedere informazioni sui suoi prodotti o servizi, chiamando il numero 035906594 o scrivendo all’indirizzo email fisespa@fise-spa.it. È possibile anche visionare il sito internet aziendale ( sviluppato da Valeo.it ).

