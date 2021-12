LOOKUP, chiude un anno di successo l’app bergamasca che premia chi non usa lo smartphone - BergamoNews

È sufficiente scaricare l’app e premere “PRONTI VIA!” per iniziare a guadagnare punti, chiamati “UP”. L’importante è tenere la app in primo piano sullo schermo dello smartphone per il maggiore tempo possibile. Niente chiamate, niente messaggi, niente social network, solo per il tempo che vuoi tu ovviamente. Il risultato? L’accesso a un ricco catalogo di premi offline, composto da promozioni, buoni, sconti ed esperienze da vivere all’aria aperta e in compagnia.

LOOKUP è un’app geniale perché consente agli utenti di sfruttare il tempo in cui non si guarda il proprio device per raccogliere una serie di punti preziosi e godersi esperienze reali.

Nasce da un’idea di Luca Panseri, giovane di Scanzorosciate con un obiettivo ben chiaro: combattere il phubbing. “Avete presente quando siete seduti al tavolo con qualcuno e il vostro interlocutore vi ignora o vi trascura perché è concentrato a guardare il telefono?” ci spiega Luca “Ecco, questo è uno dei tanti motivi per cui nasce LOOKUP”.

Una startup a vocazione sociale, dove viene utilizzata la tecnologia per un progetto il più offline possibile. Eppure LOOKUP sta funzionando: da quando è stata resa disponibile, a marzo del 2021, ha ottenuto un enorme successo e oggi Luca Panseri lavora per trovare nuovi partner, arricchire il catalogo dei premi e continuare a realizzare il suo intento.

Luca Panseri, a chi si rivolge LOOKUP?

“La nostra app è adatta per chiunque, ma riteniamo che il target degli studenti universitari e delle scuole superiori sia quello dove le distrazioni date dagli smartphone diventino troppo allettanti per portare a termine gli studi in modo efficace. Può essere avviata in un qualsiasi momento della giornata, dalle ore 6 del mattino a mezzanotte, a scuola, a casa in smartworking, durante i pasti, riunioni o in macchina: LOOKUP non pone alcun tipo di limite. Le notifiche in entrata non vengono assolutamente bloccate, ma se si risponde a una qualsiasi di queste il timer di LOOKUP si interrompe e si perderanno gli UP accumulati.”

Luca ci spiega anche che nel corso del 2021 ha cercato nuovi partner con cui collaborare, con l’obiettivo di incuriosire un numero sempre maggiore di persone, proponendo loro un app che incentivasse i rapporti sociali, invece che quelli digitali. Ha stretto, quindi, una fruttuosa partnership con Red Bull Italia, presidiando a numerosi eventi organizzati dal brand di bevande e distribuendo ai partecipanti alcuni flyer con punti extra.

Questi eventi non sono solo indirizzati verso un’unica tipologia di persone, bensì a ragazze e ragazzi, donne e uomini, con interessi e gusti molto diversi tra di loro, così da proporre questa app che incentiva uno stile di vita meno “tecnologico” a più persone possibile. Insieme a Red Bull, per esempio, LOOKUP ha partecipato al Magut Race di Songavazzo, in provincia di Bergamo, una corsa “pazza” che vede coinvolti atleti e muratori, ma anche a feste nei locali bergamaschi, come il Bellavita Ranch di Zanica, l’Easy Drink and Food di Capriate San Gervasio e al Blitz Circus di Bergamo.

Di recente, invece, LOOKUP ha iniziato a collaborare con la Baitella Ice Skating di Songavazzo, dando il via a una challenge valida fino a metà febbraio, mettendo in palio 6 premi che verranno regalati ai clienti che accumuleranno più punti “UP”. Il codice boost per partecipare al concorso viene distribuito al Ristorante Pizzeria Baitella, all’accesso della loro pista di pattinaggio.

Luca, quali sono i premi del catalogo di LOOKUP?

“Il catalogo premi di LOOKUP è pensato per proporre idee per vivere un tempo di qualità rispetto a quello passato passivamente scrollando all’infinito il proprio smartphone: arte e cultura, fitness e wellness, cibo, divertimento e formazione. Il primo passo è scaricare l’app, registrarsi, premere il “VIA” e godersi la vita reale con gli occhi lontani dallo smartphone. Poi è importante sfruttare i punti “UP” guadagnati e scegliere tra l’ampia gamma di promozioni, buoni, sconti ed esperienze a disposizione. Iniziamo a proporre premi disponibili in tutta Italia, nei prossimi mesi ci saranno importanti novità sia come premialità sia come progetti di coinvolgimento delle istituzioni.”

LOOKUP può essere scaricata sull’ App Store di iOS e sul Play Store di Android ed è stata sviluppata da Valeo.it, web company di Bergamo specializzata in business digitali, tra cui la realizzazione di app, siti, e-commerce e strategie digital marketing.

Per info:

Facebook – Instagram – LinkedIn

