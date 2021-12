Immobiliare Frigerio, supporta i giovani che vogliono acquistare casa beneficiando del Bonus Casa Under 36 - BergamoNews

Studio Immobiliare Frigerio nasce nel 1984 a Cisano Bergamasco, sul confine tra la provincia di Bergamo e Lecco, operando nel cosiddetto “Real Estate”, il mercato delle case. Il suo staff è formato da consulenti giovani e molto dinamici, capaci di seguire la compravendita di tutti i clienti in maniera puntuale e attenta – oltre che da notai, studi legali, studi notarili e studi tecnici come architetti e geometri- ed è specializzato nella consulenza di giovani che desiderano acquistare casa a Cisano Bergamasco e dintorni, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per gli under 36.

Ma quali sono i presupposti per poter richiedere il D.L. Sostegni bis?

Questo decreto legge definisce i requisiti necessari per avere l’esonero dal pagamento delle imposte catastali, di registro e ipotecarie nell’acquisto della prima casa. In particolare i requisiti richiesti sono:

– non aver ancora compiuto il 36esimo anno di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto notarile;

– avere un ISEE minore di €40.000.

La norma può essere applicata sia nel caso di acquisto tra privati, sia di costituzione di diritti reali, sia nel caso di acquisto da un’impresa e le agevolazioni hanno validità sugli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022.

I servizi offerti da Immobiliare Frigerio

Lo Studio immobiliare di Cisano Bergamasco offre un’ampia serie di servizi capaci di soddisfare ogni richiesta del cliente. Il core business dell’azienda è la vendita, ed ha come riferimento sia la provincia di Bergamo che la provincia di Lecco, ma si occupa anche di locazioni residenziali e affitti di negozi, uffici e capannoni. L’immobiliare Frigerio segue anche le compravendite di immobili all’asta: fornisce informazioni chiare e complete, valutazioni tecnico-giuridiche essenziali, precisi calcoli per l’acquisto e assistenza durante l’asta.

Il suo staff segue il cliente in tutto l’iter di acquisto dell’immobile: dalla fase di compravendita a quella di post vendita, suggerendo anche la tipologia di mutuo più conveniente per l’acquirente e supportandolo in fase di Rogito Notarile. L’aiuto dello staff dello Studio nella scelta del mutuo è particolarmente utile, poiché Immobiliare Frigerio ha stipulato nel corso degli anni collaborazioni e convenzioni con alcuni istituti di credito, in questo modo il cliente potrà approfittare di tassi di interesse sui mutui molto convenienti. A completamento dell’esperienza di acquisto con Immobiliare Frigerio verrà anche offerto un supporto nelle decisioni di arredamento e di interior design.

Lo Studio Immobiliare Frigerio si trova a Cisano Bergamasco, in via Mazzini 46/B ed è possibile contattare il suo staff per richiedere, senza impegno, una prima valutazione sugli immobili presenti nella zona in caso di acquisto e di fare una preliminare valutazione reale di mercato dell’immobile nel caso di vendita. Per richiedere un appuntamento è possibile chiamare i numeri 035787388 e 3482555341 oppure scrivere un’email a info@immobiliarefrigerio.it. È anche possibile visionare gli appartamenti e le ville a Cisano Bergamasco disponibili per la vendita o l’affitto sul sito internet dello Studio ( sviluppato da Valeo.it ).

