Face On, l’innovativo sistema di accesso digitale e made in Bergamo si prepara a grandi novità per il 2022 - BergamoNews

“Il tuo volto è la tua chiave”. Questa è la promessa di Face On, l’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale sviluppata a Bergamo dalla web company Valeo.it , specializzata proprio nello sviluppo di business digitali, siano essi software innovativi, siti web, e-commerce, app mobile e strategie di digital marketing.

L’idea di Face On nasce da Davide Corna, CEO di Valeo.it e Be Bad , il primo acceleratore di business digitali a Bergamo che ha messo a punto un programma di affiancamento avanzato che ha l’obiettivo di accelerare le fasi di una startup, dall’idea al go-to-market, fino allo scale up.

Davide Corna, perché hai voluto realizzare Face On?

“Un software nasce sempre da un’esigenza specifica e, nel caso di Face On, la necessità è quella di utilizzare un unico strumento per gestire in modo semplice e veloce una serie di operazioni che svolgiamo ogni giorno in azienda, ma che ci portano via molto tempo” spiega Davide Corna. “Face On non si rivolge solo alle aziende, ma anche ai negozi e a tutti i luoghi pubblici dove si svolgono eventi, come spettacoli e feste”.

Face On, infatti, si può installare su un tablet e può assolvere a diverse funzioni, oltre che essere configurato sulla base delle singole esigenze. Al momento sono disponibili 3 versioni di Face On: Business – che si divide in Face On HR e Face On GUEST, Eventi ed Experience, ma nel corso del 2022 verranno lanciate sul mercato altre importanti novità.

– Face On BUSINESS HR è un’innovativa tecnologia di timbratura digitale e registrazione delle presenze dei dipendenti di un’azienda. Registra timbrature, ritardi, straordinari, richieste di ferie, permessi e malattia, ma offre anche la possibilità di inviare buste paga, documenti e comunicazioni.

– Face On BUSINESS GUEST permette di accogliere clienti e fornitori con una reception digitale. Gli ingressi in azienda sono più veloci e semplici, in quanto è anche possibile mandare inviti tramite Face On.

– Face On EVENTI è un nuovo modo di gestire gli ingressi nei negozi e in qualsiasi luogo pubblico o privato. Il sistema di riconoscimento facciale evita gli assembramenti e velocizza gli ingressi.

– Face On EXPERIENCE è la tecnologia di Face On personalizzata sulle singole esigenze, processi e richieste speciali

Utilizzare l’innovativo sistema di riconoscimento facciale di Face On è semplice come scattarsi una fotografia, ma le opportunità offerte da questo software sono davvero tantissime. Per richiedere maggiori informazioni su Face On per la tua azienda, negozio o luogo pubblico puoi visitare il sito internet e contattare il suo staff tramite il modulo di contatto.

