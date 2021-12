Bergamo, caccia al tampone: difficile prenotarli in farmacia fino a dopo Natale, esauriti i fai-da-te - BergamoNews

Bergamo. È caccia al tampone in Bergamo e provincia. Nella maggior parte delle farmacie è difficilissimo prendere un appuntamento. Troppe le richieste. Esauriti anche i tamponi fai-da-te, in alcuni punti vendita i fornitori non li consegnano da una settimana. Idem nei supermercati: gli scaffali dedicati sono rimasti vuoti e i telefoni continuano a squillare perché in tanti chiamano per chiedere se ci sono confezioni disponibili.

Una situazione frutto dell’aumento dei contagi: le persone che sono state a contatto con positivi vogliono accertare la loro negatività. In molti preferiscono verificare il loro stato di salute in vista delle festività, dei pranzi di Natale alla presenza dei nonni, ai raduni di famiglia, dello scambio di auguri tra amici.

Nonostante un’elevata percentuale di bergamaschi siano vaccinati, i contagi continuano ad aumentare; tanti sono asintomatici o hanno sintomi lievi e non si rendono conto di essere affetti da Covid, quindi un tampone ogni tanto preferiscono farlo. E poi c’è la variante Omicron, molto contagiosa.

In città la maggior parte delle farmacie non prende più appuntamenti fino a dopo Natale, le agende sono piene, se ne riparla dopo il 26 dicembre. La fornitura degli auto-tamponi per il momento pare sia bloccata, come confermano gli stessi farmacisti.

Alla farmacia di Porta Nuova i prossimi appuntamenti disponibili sono il 27 dicembre, i tamponi fati-da-te finiti mercoledì mattina; stessa situazione alla farmacia Venturini di via Ruggeri da Stabello, alla Mandelli di via Nazario Sauro, alla farmacia di via Sant’Alessandro.

In provincia uguale: alle farmacie di Sorisole e Petosino aspettano i tamponi fai-da-te da diversi giorni, all’esterno della seconda c’è sempre la fila di persone in attesa dell’esito del tampone; alla Visini di Almé lo scenario è lo stesso, così come alla farmacia di Paladina.

All’Esselunga di Redona i tamponi fai-da-te mercoledì mattina intorno alle 11 erano terminati, nella farmacia di via Corridoni era esposto un cartello per segnalare che erano esauriti.

L’unica speranza è quella di prendere il posto di qualcuno che disdice il suo appuntamento all’ultimo momento.

Ernesto De Amici, presidente dell’ordine dei farmacisti di Bergamo, conferma che “dalla Cina non arrivano più tamponi e quei pochi che arrivano prendono altre strade, verso qualche altro paese europeo. Pare che la Germania stia facendo incetta di tutto ciò che arriva. La situazione quindi è difficile sia per chi si deve tamponare sia per i farmacisti. Bisognerebbe discernere tra chi ne ha realmente bisogno, chi ha bisogno del certificato e chi lo fa a scopo preventivo. Ad esempio per le cene aziendali: tante ditte le organizzano chiedendo ai partecipanti di tamponarsi anche se sono vaccinati. È una cosa assolutamente inutile se tutti sono vaccinati”.

Questa mattina, secondo De Amici, dovrebbero sdoganare circa 20mila tamponi ad Orio al Serio “che però dureranno mezza giornata secondo il fornitore”.

Il consiglio del presidente è quello di “mantenere misure di prevenzione assoluta, mascherina, distanza, evitare assembramenti, organizzare le feste di Natale con conviventi o con parenti e amici stretti, evitando contatti fisici. Facciamoci gli auguri a distanza di un metro. E soprattutto niente panico preventivo per chi è vaccinato”.

