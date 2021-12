Arrivano le nuvole. E un po' di pioggia a Natale - BergamoNews

Ormai il Natale è alle porte: Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a conoscere che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone presente sull’Europa occidentale mantiene tempo stabile, ma con formazione di nubi estese nei bassi strati o nebbie in pianura. Esso si indebolirà con l’afflusso di correnti sud occidentali che porteranno nuvole e precipitazioni nel fine settimana.

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso ovunque al mattino e al pomeriggio. Possibili nebbie o banchi di nebbia al mattino nelle aree di media-bassa pianura. Nella sera-notte ampie schiarite sulle Alpi, mentre rimane coperto o molto nuvoloso su Prealpi e pianura, ma senza fenomeni associati.

Temperature: in pianura minime in moderato aumento comprese tra 0°/4°C e massime stazionarie comprese tra 3°/6°C.

Venerdì 24 dicembre 2021

Tempo Previsto: molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Al mattino asciutto ovunque, nel pomeriggio pioviggini o piogge deboli sparse a partire dai settori meridionali della regione in estensione nella sera-notte a tutta la regione quando diverranno deboli o moderate diffuse (localmente sotto forma di rovesci). Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 1500-1700 metri.

Temperature: in pianura minime stazionarie comprese tra -1°/4°C e massime stazionarie comprese tra 3°/6°C.

Sabato 25 dicembre 2021

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso per tutto il giorno ovunque. Al mattino piogge da deboli a moderate diffuse sui settori meridionali ed orientali della regione, altrove asciutto o deboli isolate. Nel pomeriggio piogge da deboli a moderate intermittenti su Mantovano, altrove asciutto. Nella sera-notte ancora piogge deboli sparse su Mantovano, altrove asciutto. Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 1500-1700 metri.

Temperature: in pianura minime stazionarie o in moderato aumento e massime in lieve aumento.

