Velature di giorno, nuvole compatte dalla sera - BergamoNews

Abbiamo visto le prime nuvole dopo giorni e giorni: aumenteranno mentre ci avviciniamo al Natale? Risponde Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione con massimo sul Regno Unito continua a limitare lo scorrere del flusso perturbato atlantico fino a venerdì quando giungerà una debole perturbazione dalla Francia. Sulla Lombardia prosegue la stabilità atmosferica fino a giovedì con cieli grigi nelle aree pianeggianti. Tale situazione sarà favorevole all’accumulo di inquinanti al suolo nelle grandi aree metropolitane.

Mercoledì 22 dicembre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino e al pomeriggio sulle Alpi con qualche passaggio di innocue velature di nubi alte, dalla sera aumento della nuvolosità con estese velature di nubi medie, ma asciutto. In pianura e sulle Prealpi coperto o molto nuvoloso per nubi basse compatte per tutto il giorno, in parziale dissoluzione nelle ore più calde, ma senza fenomeni associati. Possibile formazione di nebbia o banchi di nebbia sulla media-bassa pianura nelle ore più fredde.

Temperature: in pianura minime in lieve o moderata diminuzione comprese tra -2°/0°C e massime stazionarie comprese tra 2°/7°C.

Giovedì 23 dicembre 2021

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso ovunque al mattino e al pomeriggio, nella sera-notte schiarite sulle Alpi, mentre rimane coperto o molto nuvoloso su Prealpi e pianura, ma senza fenomeni associati.

Temperature: in pianura minime in moderato aumento comprese tra 0°/4°C e massime stazionarie comprese tra 3°/6°C.

Venerdì 24 dicembre 2021

Tempo Previsto: molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Al mattino asciutto ovunque, nel pomeriggio pioviggini o piogge deboli dapprima sparse a partire dai settori meridionali della regione, in estensione nella sera-notte al resto della regione dove diverranno deboli diffuse (localmente moderate). Deboli nevicate al di sopra dei 1500-1700 metri.

Temperature: in pianura minime e massime stazionarie.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!