Stanchezza e campo pesante, ecco perchè la Dea non va oltre il pari a Genova - BergamoNews

Il 2021 nerazzurro si chiude a Marassi con un pareggio a reti bianche, uno 0-0 che aggiungendosi alla sconfitta casalinga di sabato rende meno dolce la sosta natalizia.

Quella che scende in campo contro il Genoa è un’Atalanta poco lucida, una squadra che come contro i giallorossi ai punti stravince ma nella pratica impensierisce seriamente poche volte Sirigu.

Il grifone, come da copione, gioca una gara in assetto arretrato sperando di strappare almeno un punto. Gli uomini di Gasperini tengono il pallino del gioco in mano ma risultano parecchio sterili, imprecisi, appannati nelle scelte e nelle conclusioni.

È sembrato di tornare allo scorso settembre, alla gara di Salerno; peccato che a differenza dell’Arechi il guizzo nel finale non è arrivato e gli orobici si sono dovuti arrendersi e prendere atto di un pareggio dal sapore molto amaro.

Il campo di certo non ha aiutato una squadra con giocatori tecnici come Miranchuk, Malinovskyi (e poi i subentrati Muriel e Ilicic), e questo lo ha ammesso anche uno come Sheva che di campi ne ha calcati e di attaccanti se ne intende.

Il terreno del Ferraris in condizioni non ottimali ha portato l’Atalanta a giocare meno del solito con la palla a terra ma usando lanci lunghi e le vie aeree, le quali si son rivelate spesso preda dei difensori rossoblù.

Ma il campo non può essere l’unica ragione e motivazione di questo stop. C’è una stanchezza che deriva da un periodo che ha portato sei vittorie di fila e che ha tolto lucidità sia nelle scelte nel fraseggio offensivo che nei tentativi verso la porta.

Gli unici tiri risultano quelli di Zapata e Koopmeiners, a cui si aggiunge l’occasione di testa di Demiral. Per il resto tanto tanto fumo e poco arrosto.

Le ultime due sfide di questo anno fanno storcere il naso, soprattutto a chi aveva piazzato la Dea addirittura come favorita nella lotta Scudetto, ma come sempre serve equilibrio e dopo un girone intero disputato un primo bilancio può essere fatto.

I nerazzurri chiudono quarti, in zona Champions, con il record di punti nel girone d’andata, con quattro punti di vantaggio sul quinto posto occupato a oggi dalla Juventus (a cui si potranno aggiungere forse Roma e Fiorentina). Il tutto senza praticamente l’esterno da 10 gol a stagione Gosens e con un Muriel che non sta replicando la scorsa fantastica stagione.

La bilancia pende ancora positivamente, ma servirà un girone di ritorno altrettanto ad alti ritmi per poter centrare l’obiettivo della top four. La sosta da una parte aprirà parecchie discussioni dopo i due risultati negativi, dall’altra servirà a recuperare giocatori ( Zapata e Toloi, oltre che Maehle) e energie fondamentali per un mese di gennaio tosto.

Top e flop

Nonostante il Genoa non spaventi mai dalle parti di Sportiello, il migliore in campo è un difensore: Palomino ha domato Ekuban con pulizia, tempismo in praticamente ogni occasione. E se in una gara col 70% di possesso palla, con un tiro a 17 il migliore risulta l’argentino si può tranquillamente notare come qualcosa davanti non abbia funzionato come consueto.

Oltre alle difficoltà evidenti di Malinovksyi (tre conclusioni, una più lontana dell’altra) e Miranchuk e detto del terreno di gioco, il vero punto debole della serata sta nelle corsie laterali: Hateboer ha spinto pochissimo, appoggiandosi sempre all’indietro e non tentando mai l’affondo, Zappacosta quantomeno ci ha provato sbagliando molto tecnicamente sulla sinistra.

Se in una serata dove la difesa ha dovuto lavorare ben poco il voto più alto va a un difensore (Palomino), l’occasione più nitida capita a un difensore (Demiral) e l’unico cross veramente pericoloso non è fatto dagli esterni ma da un difensore (Djimsiti) è evidentemente chiaro che a Genova l’Atalanta ci è andata con l’arsenale d’attacco abbastanza scarico. A deludere è anche Muriel che gioca poco vicino alla porta e quindi si perde spesso nella trappola genoana.

Le pagelle

Sportiello SV

Djimsiti 6

Demiral 6

Palomino 7

Hateboer 4,5

Freuler 5,5 (De Roon 6,5)

Koopmeiners 6 (Piccoli SV)

Zappacosta 5

Miranchuk 5,5 (Pasalic 5)

Malinovksyi 5 (Ilicic 5,5)

Zapata 6 (Muriel 5)

All.: Gasperini 5,5

