Kobra, i distruggidocumenti made in Italy che hanno conquistato tutto il mondo - BergamoNews

Distruggidocumenti per piccoli e grandi uffici, per uso industriale, alta sicurezza e per il riciclo del cartone. Kobra è il famoso marchio di macchine distruggi documenti prodotte dall’azienda Elcoman che, con i suoi 35 anni di esperienza alle spalle, è in grado di supportare i clienti e distribuire i macchinari in oltre 90 Paesi. Ogni prodotto, infatti, è munito di certificazioni di conformità a livello europeo e internazionale, caratteristica che consente all’azienda di collocarsi tra i primi posti nel suo settore.

Elcoman nasce nel 1985 e si specializza nella produzione di distruggidocumenti, ma con il passare degli anni l’azienda si evolve e migliora le proprie tecnologie, anche grazie a numerose partnership internazionali. Tra la fine degli anni ’90 e i primi ‘00, il marchio porta sul mercato dispositivi in grado di distruggere altre tipologie di supporti, oltre la carta, come CD-ROM, DVD e floppy-disk.

Gli anni 2000 sono anche quelli che portano Elcoman a fornire i propri dispositivi a diversi uffici governativi statunitensi e a progettare soluzioni in grado di garantire il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente. Oggi propone un’ampia gamma di dispositivi indispensabili per la distruzione di ogni documento, fisico o digitale.

Quali macchine offre Kobra?

Macchina distruggidocumenti . Tra le principali soluzioni offerte dal marchio Kobra ci sono le macchine distruggidocumenti professionali, efficienti, rapide e veloci: i diversi livelli di sicurezza disponibili soddisfano tutte le esigenze distruzione e sicurezza dei dati su vari supporti. Infatti, i nuovi e moderni distruggidocumenti Kobra +3 sono dotati di un sistema all’avanguardia denominato “Throw and Shred” che si basa su un tipo di alimentazione automatica che, oltre al tradizionale modo di inserire i fogli da triturare, permette all’utente di introdurre nel dispositivo anche carta appallottolata, CD-ROM, DVD e documenti plastificati come le nuove Carte di Identità, la patente, le carte di credito e così via.

Macchina per il riciclo di cartone per imballi . Un’altra tipologia di prodotti di punta di Kobra sono le macchine tritacartone : innovative, economiche ed ecosostenibili. Si tratta di una soluzione di imballaggio che va a sostituire la plastica e che permette di riutilizzare il cartone che, solitamente, andrebbe buttato.

Macchine distruggi dispositivi elettronici. Una fra tutti è la macchina Kobra SSD che consente di frantumare dispositivi elettronici che contengono dati sensibili come i moderni smartphone e tablet, gli SSD e altri sistemi di archiviazione dati (memory card, pendrive, carte di credito, carte d’identità elettroniche, etc.). Il sistema polverizza ogni tipologia di dispositivo rendendo qualsiasi dato irrecuperabile e illeggibile, è inoltre munito di un’apparecchiatura di filtraggio dell’aria con moderni filtri HEPA che assicurano un’aria pulita e priva di agenti inquinanti.

