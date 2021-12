"Il vaccino pediatrico è sicuro. I miei figli il giorno dopo l'inoculazione erano a sciare" - BergamoNews

Bergamo. “I miei bambini hanno fatto il vaccino venerdì 17 dicembre, la mattina dopo mio figlio era sui campi da sci”.

Francesca Riccardi è una consigliera comunale del Pd, mamma di due bambini di 9 e 6 anni. È stata tra le prime a prenotare il vaccino anti Covid-19 pediatrico e vuole raccontare la sua esperienza.

“Tante mamme mi hanno chiamata chiedendomi com’era andata la vaccinazione, se i miei figli avevano avuto effetti collaterali – dichiara -. In molti sono indecisi e io vorrei rassicurarli. Non hanno avuto nulla, nemmeno male al braccio”.

Riccardi fa parte di un gruppo che, quando nel 2017 è entrato in vigore il decreto Lorenzin, ha organizzato una serie di incontri dal titolo “In salute fin da piccoli”. “Il decreto prevedeva l’obbligo dei dodici vaccini per i bambini ed ha creato molto dibattito tra i genitori – spiega -. Così con altre persone che fanno parte del Pd, abbiamo pensato ad una serie di convegni e conferenze alle quali hanno partecipato medici e ricercatori, con l’obiettivo di informare le famiglie sulla bontà di effettuare le vaccinazioni pediatriche. Siamo stati invitati a diverse feste di paese e in parecchi comuni e ci siamo confrontati anche con genitori no vax”.

Con lo stesso spirito divulgativo Francesca Riccardi ha voluto raccontare a Bergamonews la sua esperienza con il vaccino anti Covid inoculato ai suoi bambini.

“È fondamentale fidarsi della scienza e della medicina, i dati sull’efficacia del vaccino contro il coronavirus sono evidenti. Il vaccino pediatrico è sicuro e ritengo che sia importante aderire alla campagna. Se nelle classi tutti i bambini vengono vaccinati non si contagiano perché la carica virale si abbassa ancora di più”.

L’aspetto psicologico secondo la consigliera è importante tanto quanto quello fisico: “Il vaccino serve anche per far riacquistare ai bambini la socialità. Spero che tra qualche tempo si possano tornare ad organizzare le cene di classe, le feste di Natale, le recite con i genitori presenti, ci si possa riabbracciare. Io ai miei figli ho spiegato che il vaccino serve a loro e agli altri e se tutti lo facciamo riusciremo ad uscire da questa pandemia”.

