Il Gruppo Bonaldi festeggia i vent'anni di Supernova Car Outlet di Azzano San Paolo - BergamoNews

Passaggio di proprietà gratuito per chi acquista un’auto usata e, per chi vuole venderla, senza acquistarne un’altra, una supervalutazione del 20%. È con un questo regalo che Supernova Car Outlet, nell’ultima settimana del 2021, dal 23 al 31 dicembre, festeggia il suo compleanno. Il centro dell’usato di Azzano San Paolo (BG), uno dei primi nati in Italia, nel mese di dicembre taglia infatti il traguardo dei suoi 20 anni dall’avvio dell’attività, rinnovando un percorso nato da un’intuizione del Gruppo Bonaldi che, nel 2022, celebra i 20 anni di vita della concessionaria.

Spiega Antonio Procopio, responsabile di Supernova: “Questi 20 anni di attività di vendita delle auto usate rappresentano una colonna portante del business model del Gruppo Bonaldi. Con lo standard dei 110 controlli e i processi che certificano lo stato d’uso e il chilometraggio, siamo in grado di garantire le nostre auto fino a 48 mesi. Grazie all’online possiamo vendere e consegnare in tutt’Italia”.

Il Gruppo ha deciso di dedicare una doppia promozione ai clienti come gesto simbolico per avvalorare questi vent’anni che rappresentano al tempo stesso un traguardo e un nuovo punto di partenza. L’anno che sta finendo è stato infatti a due velocità: da un lato la crisi dei semiconduttori ha condizionato, nella seconda parte dell’anno, la produzione e la consegna dei veicoli nuovi, dall’altro ha fatto da booster al mercato dell’usato.

“Lo scenario è molto significativo – sottolinea Gianmaria Berziga, Direttore generale del Gruppo Bonaldi, guardando al futuro con ottimismo e passione, caratteristiche distintive dell’azienda – Nel 2022 ci sarà un grande incremento della richiesta di auto elettriche, quindi la mobilità elettrica e la digitalizzazione dei processi di vendita saranno il leit motiv di questo e dei prossimi anni”.

Presso il salone di Supernova Car Outlet sono disponibili tutti i principali marchi del Gruppo Bonaldi: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Per ulteriori informazioni: https://www.bonaldi.it/sede/azzano-san-paolo-bg-supernova-car-outlet

guarda tutte le foto 4



Il Gruppo Bonaldi festeggia vent’anni di Supernova Car Outlet di Azzano San Paolo

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!