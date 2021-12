Green pass, mascherine e tamponi: giovedì le nuove decisioni del Governo - BergamoNews

Sono attese giovedì le nuove decisioni su Green pass, mascherine e tamponi. L’arrivo di Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, come riporta l’Ansa il governo domani deciderà sulla base dei dati.

Si valuterà l’utilizzo della mascherina all’aperto, e non è esclusa in alcuni casi l’ipotesi di tampone ai vaccinati. “I vaccini – ha affermato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno – restano lo strumento di difesa migliore dal virus” e la terza dose è la priorità.

Domani anche la nuova durata del Green pass, perché si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all’inizio. Per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati, ma ogni risposta è sul tavolo, chiarisce il premier. E per la scuola le vacanze natalizie non saranno allungate.

“L’obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso”, ha detto Draghi, ricordando che è stato già esteso ad alcune categorie. “Valuteremo se estenderlo ad altre, non so se sarà discusso domani nella cabina della regia, ma specie se i dati continueranno a peggiorare, sarà in discussione in tempi brevissimi”.

“Se serve potenzieremo lo screening nelle scuole, serve il testing e la vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini. Tutto è necessario per difendere quel poco di normalità che avevamo raggiunto”, ha aggiunto.

Draghi ha inoltre sottolineato che sono state somministrate “15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione”. “Perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità”.

